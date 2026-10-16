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Europa nie jest w stanie w pełni zastąpić USA – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Na miejscu Kijowa zabiegałbym i o Brukselę, i o Waszyngton, ale też zabiegałbym o Warszawę” – powiedział.

Przydacz: Niektórym politykom w Kijowie wydaje się...

Marcin Przydacz pytany był o unijny szczyt i wspólne oświadczenie przywódców. Zobaczymy dopiero oczywiście, jak finalny kształt przybiorą dokumenty dotyczące polityki sankcyjnej. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby ta polityka sankcyjna była jak najostrzejsza i jak najbardziej kontynuowana, jeśli chodzi o poprzednie lata, jeszcze zaczęta za czasów poprzedniego rządu – mówił szef BPM.

Marcin Przydacz w Porannej rozmowie w RMF FM RMF FM

Dopytywany, czy Unia Europejska jest w stanie zastąpić USA w sprawie pomocy Ukrainie, odpowiedział, że oczywiście „w pełni nie”. Ukraina otrzymuje też informacje wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych, których Europa na ten moment nie może zastąpić - dodał.

Potrzebujemy z perspektywy bezpieczeństwa środkowej Europy i wschodniej, a zwłaszcza Ukraina potrzebuje wsparcia i europejskiego, i Stanów Zjednoczonych. I na miejscu Kijowa zabiegałbym i o Brukselę, i o Waszyngton. Ale też zabiegałbym o Warszawę, bo mam wrażenie, że niektórym politykom w Kijowie wydaje się, że Warszawa to w zasadzie, jakby powiedzieli młodzi ludzie, „defaultowo” popiera Kijów. I oczywiście w wielu aspektach tak, ale nigdy nie zaszkodzi zabiegać także i o te dobre relacje – podkreślił.

Przydacz: Na miejscu Kijowa zabiegałbym też o Warszawę Czas: 22:57

Przydacz: To gra USA na różnych fortepianach

Gość RMF FM pytany był o słowa Donalda Trumpa, który powiedział, że nie jest wielkim fanem Wołodymyra Zełenskiego. Że tam nie ma jakiejś głębokiej chemii, to widać od samego początku, ale jestem także przekonany, że administracja amerykańska doskonale wie, że w żaden sposób wierzyć i ufać Putinowi nie może, bo jest to wyjątkowo cyniczny oszust polityczny – skomentował Przydacz.

Nie będę tutaj adwokatem prezydentów innych niż Rzeczypospolitej, bo pracuję dla prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ze wszystkim się muszę zgadzać, ale mam też przekonanie, że w wielu aspektach to jest pewnego rodzaju gra, którą prowadzą Stany Zjednoczone na różnych fortepianach. Na przykład to ostatnie porozumienie dieslowe. Przecież wszyscy chyba doskonale wiedzą, że ono zasadniczo nie wpływa na rzeczywistość – podkreślił prezydencki minister.

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

Oczywiście, że są różnego rodzaju scenariusze rozważane. Dla prezydenta najważniejsze jest to, żeby konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, działał, funkcjonował i mógł realizować swoje kompetencje – powiedział Marcin Przydacz.

Pan prezydent co do zasady uważa, że jeśli politycy parlamentarni nie wycofają się z prób dominacji nad Trybunałem Konstytucyjnym, to rzeczywiście być może w przyszłości, być może po następnych wyborach, bo raczej z panem Czarzastym się tutaj nie dogadamy, trzeba będzie przeprowadzić jakąś całościową reformę, tak, żeby po pierwsze przywrócić Trybunał ludziom, po drugie w pełni, żeby były respektowane jego orzeczenia – mówił.

On dzisiaj powinien funkcjonować, tylko rządzący nie są w stanie zaakceptować faktu, że nie mają nad nim politycznego panowania. Dlatego wstawiają tam swojego polityka, prawą rękę Donalda Tuska – zaznaczył.

Skoro ministra wprost z rządu chce się wstawić jako szefa Trybunału i to w sposób jeszcze nielegalny, to jest po prostu skok na Trybunał - mówił.

Kto będzie rządził Polską po wyborach 2027?

Prezydent chciałby, aby po roku 2027 był w Polsce taki rząd, który będzie współpracował z prezydentem. No i raczej to nie będzie rząd pana Czarzastego. Pytanie, czy on w ogóle wejdzie do Sejmu. Pytanie, czy jego partia wejdzie? Nie będzie najpewniej Szymona Hołowni, bo już jest na politycznym poziomie minus. Nie wiadomo, czy będzie PSL – analizował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Czy prezydent może patronować porozumieniu senackiemu? Jeżeli liderzy przyszliby do pana prezydenta i powiedzieli: „Panie prezydencie, jesteśmy gotowi do tego, żeby prowadzić dialog. Czy pan prezydent mógłby objąć patronatem tę naszą rozmowę i swoim urzędem albo pozycją polityczną, popularnością wpłynąć na to, że nam będzie łatwiej ten dialog prowadzić”, to pewnie prezydent nie odmówi, ale przecież nie wejdzie w rolę liderów partyjnych i w zamian za nich się będzie dogadywał. Oni muszą chcieć się dogadywać – podkreślił.

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