Polityczny koniec Kołodziejczaka? „Nie zgłaszano problemów, ale pamiętamy słynne zdjęcie”

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„Nie jest to sytuacja prosta, w której się znalazł, ale każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość” - tak o Michale Kołodziejczaku powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Kołodziejczak rzekomo miał stosować mobbing, zmuszać kobiety do przyjmowania narkotyków i je zażywać. Krajewski poinformował, że w tej sprawie zostało skierowane pismo do prokuratury. „Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, nikt nie zgłaszał problemów (…). Pamiętamy jednak to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską (kiedy Michał Kołodziejczak zasnął - przyp. red.). Czy to był chwilowy spadek energii i samopoczucia, czy coś innego, nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy” - powiedział Stefan Krajewski.

Nie mnie to oceniać, czy to polityczny koniec Michała Kołodziejczaka (...). Byłem równorzędnym wiceministrem, kiedy był pan wiceminister Kołodziejczak. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich sprawdzamy wszystko, co można by było w tej sprawie zrobić. Zostało kierowane pismo do prokuratury w tej sprawie - powiedział Stefan Krajewski.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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