Kto jest odpowiedzialny za aferę Zondacrypto? Rzecznik rządu Adam Szłapka w RMF FM

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Adama Szłapkę o najnowsze zatrzymania w sprawie Zondacrypto. Czy kolejne osoby zostaną aresztowane? Jak rzecznik rządu ocenia postawę opozycji w tej sprawie?

Czy rzeczywiście potrzebna jest komisja śledcza, której powołania domaga się Mateusz Morawiecki? I czy państwo mogło wcześniej zrobić więcej, żeby zapobiec aferze?

Porozmawiamy także o Romanie Giertychu, który reprezentuje szefa Zondacrypto, Przemysława Krala. Siostra zaginionego założyciela BitBay Sylwestra Suszka twierdzi, że Giertych wcześniej proponował jej pomoc prawną, a jednocześnie miał próbować uzyskać od niej informacje dotyczące Krala. Jak Adam Szłapka ocenia te zarzuty? Czy polityk powinien jednocześnie pełnić funkcję posła i reprezentować osobę uwikłaną w tak głośną sprawę?

Padnie też pytanie o Macieja Berka i jego kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Adam Szłapka zagłosuje za Berkiem i czy koalicja jest w tej sprawie rzeczywiście zgodna?

Porozmawiamy także o przyszłości rządu i możliwym wejściu Szymona Hołowni do Rady Ministrów. Czy były lider Polski 2050 powinien otrzymać stanowisko związane z bezpieczeństwem informacyjnym państwa?

Zapytamy o to, czy nowo powstałe kluby parlamentarne otrzymają stanowiska wicemarszałków? Czy koalicja jest gotowa na kolejne polityczne przetasowania?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.