Czy Karol Nawrocki zablokuje awans Andrzeja Domańskiego? O tę sprawę zapytamy byłego prezydenta

RMF24

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W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Bronisława Komorowskiego o to, czy głowa ma prawo wstrzymywać decyzje dotyczące awansów w rządzie. Premier Donald Tusk chce bowiem, by nowym wicepremierem został minister finansów Andrzej Domański. Co teraz zrobi prezydent Karol Nawrocki? Jakie uprawnienia ma prezydent w sprawie nominacji i czy może uzależniać swoje decyzje od polityki rządu?

Przyjrzymy się także kondycji koalicji rządzącej. Głosowanie w sprawie zmian w przepisach antyaborcyjnych pokazało, że wśród koalicjantów nie brakuje napięć. Czy rząd jest w stanie realizować wspólny program mimo różnic światopoglądowych?

Porozmawiamy również o sporze wokół dwukadencyjności w samorządach. Czy politycy powinni kierować się interesem lokalnych władz czy oczekiwaniami większości Polaków?

Zapytamy także o politykę Donalda Trumpa wobec Rosji i Ukrainy. Czy rozmowy prowadzone przez amerykańską administrację dają realną nadzieję na zakończenie wojny? Jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski może mieć polityka Waszyngtonu?

Wrócimy również do inicjatyw politycznych Mateusza Morawieckiego i jego środowiska Rozwój Plus. Jak ocenić propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących propagowania banderyzmu i czy nowe ugrupowanie ma szansę na trwałe zaistnieć na polskiej scenie politycznej? Czy jego przyszłością jest samodzielny start w wyborach, czy współpraca z innymi ugrupowaniami prawicy?

Porozmawiamy także o planach zakończenia kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy w piątek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

Jeśli chcesz zadać pytanie, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.