Premier złożył wniosek ws. nowego wicepremiera. „Nie pytajcie, jak zachowa się prezydent”

RMF24

Jak zapowiadał, tak zrobił. Premier Donald Tusk poinformował, że we wtorek podpisał wniosek do prezydenta o mianowanie Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Co teraz zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Wniosek o wotum nieufności dla Domańskiego odrzucony

We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Po tym głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego z wnioskiem o mianowanie Domańskiego na wicepremiera.

W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - powiedział szef rządu, zwracając się do posłów PiS.



Po debacie Domański powiedział dziennikarzom w Sejmie, że propozycja objęcia teki wicepremiera to „olbrzymie wyróżnienie”. Cieszę się z decyzji pana premiera. To jest, myślę też, pewnego rodzaju zobowiązanie, które przyjmuję - stwierdził.

Donald Tusk rusza w daleką i długą podróż. Odwiedzi dwa kraje Premier Donald Tusk rusza w środę na kilkudniową wyprawę do Indii i Wietnamu. Szef rządu spotka się m.in. z premierami tych krajów Narendrą Modim oraz Lê Minh Hưngiem. W Indiach rozmowy mają dotyczyć głównie współpracy w przemyśle obronnym i nowych…

„Znamy przepisy konstytucji i kto za co odpowiada w państwie”

Dziś, przed wylotem do Indii, premier Donald Tusk przekazał, że złożył we wtorek wniosek do prezydenta w sprawie mianowania Domańskiego na wicepremiera.

Nie pytajcie mnie, jak się zachowa prezydent Nawrocki - powiedział premier w środę rano na briefingu przed wylotem do Indii. Dodał, że chciałby móc powiedzieć „z czystym sumieniem i bez chwili wahania”, że nie sądzi, by prezydent „jawnie chciał łamać konstytucję”.

Znamy przepisy konstytucji i kto za co odpowiada w państwie polskim. Jeśli miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii, no to musiałbym powiedzieć, że ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowany i niepotrzebnie ryzykowny - powiedział Tusk.

„Uprzedzałem Zełenskiego”. Premier Tusk skomentował decyzję Lwowa ws. nazwy UPA „To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest irytujące, nie rozumiemy tego. Przede wszystkim jednak jest to wbrew interesom Ukrainy. Rozmawiałem o tym z prezydentem Zełenskim wcześniej, choć akurat nie on jest za to odpowiedzialny, i…

„Kpina i śmianie się Polakom w twarz”

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, odnosząc się do propozycji mianowania Domańskiego wicepremierem, stwierdził, że to „kpina i śmianie się Polakom w twarz”.

„Państwo coraz bardziej się zadłuża, drożyzna uderza w portfele Polaków, a Polska po raz pierwszy od 24 lat dostała gorszą ocenę wiarygodności finansowej. Normalnie, gdy ktoś nie dowozi, to się go zwalnia. Tusk składa wniosek o awans” - wskazał Szefernaker we wpisie na platformie X.