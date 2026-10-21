Premier złożył wniosek ws. nowego wicepremiera. „Nie pytajcie, jak zachowa się prezydent”

Wniosek o wotum nieufności dla Domańskiego odrzucony
We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Po tym głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego z wnioskiem o mianowanie Domańskiego na wicepremiera.
W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - powiedział szef rządu, zwracając się do posłów PiS.
Po debacie Domański powiedział dziennikarzom w Sejmie, że propozycja objęcia teki wicepremiera to „olbrzymie wyróżnienie”. Cieszę się z decyzji pana premiera. To jest, myślę też, pewnego rodzaju zobowiązanie, które przyjmuję - stwierdził.
„Znamy przepisy konstytucji i kto za co odpowiada w państwie”
Dziś, przed wylotem do Indii, premier Donald Tusk przekazał, że złożył we wtorek wniosek do prezydenta w sprawie mianowania Domańskiego na wicepremiera.
Nie pytajcie mnie, jak się zachowa prezydent Nawrocki - powiedział premier w środę rano na briefingu przed wylotem do Indii. Dodał, że chciałby móc powiedzieć „z czystym sumieniem i bez chwili wahania”, że nie sądzi, by prezydent „jawnie chciał łamać konstytucję”.
Znamy przepisy konstytucji i kto za co odpowiada w państwie polskim. Jeśli miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii, no to musiałbym powiedzieć, że ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowany i niepotrzebnie ryzykowny - powiedział Tusk.
„Kpina i śmianie się Polakom w twarz”
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, odnosząc się do propozycji mianowania Domańskiego wicepremierem, stwierdził, że to „kpina i śmianie się Polakom w twarz”.
„Państwo coraz bardziej się zadłuża, drożyzna uderza w portfele Polaków, a Polska po raz pierwszy od 24 lat dostała gorszą ocenę wiarygodności finansowej. Normalnie, gdy ktoś nie dowozi, to się go zwalnia. Tusk składa wniosek o awans” - wskazał Szefernaker we wpisie na platformie X.