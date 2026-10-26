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„Polska 2050 to byt sejmowy, a masa upadłościowa w sensie politycznym” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Tobiasz Bocheński. Wiceprezes odniósł się też do groźby, jaką wobec Donalda Tuska skierował Szymon Hołownia. Dotyczyła ona wyjścia Polski 2050 z rządu. „Nie do końca poważnie traktuję tego rodzaju deklaracje” – stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Bocheński pytany, o to czy trwają rozmowy o transferze polityków 2050 do PiS, odpowiadał: Mamy tak doskonałych polityków, że nie musimy iść do innej partii, w szczególności Polski 2050 i kogoś o coś prosić. Doniesienia o rozmowach Adama Bielana z Janem Szyszko, komentował: Trzeba o to Adama Bielana pytać.

Jan Szyszko to były wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, który mocno skrytykował rząd: Dobrze, że niektórym się oczy otwierają. Gorzej, jeżeli ręce posłów Polski 2050 wynoszą Donalda Tuska do władzy, kiedy tamci mówili, że są Trzecią Drogą - ocenił gość RMF FM.

My zawsze uznajemy, że jeżeli ktoś przyzna się do błędu i zrozumie, że credo ideowe, aksjologiczne PiS jest tą słuszną drogą, a nie droga Donalda Tuska, to zawsze z chęcią porozmawiamy. Nie mniej nikogo do samokrytyki publicznej nie zmuszamy – podkreślał.

Bocheński o groźbie Hołowni: Nie do końca poważnie traktuję takie deklaracje Czas: 22:22

Skomentował też groźby Szymona Hołowni. Były marszałek Sejmu powiedział, że jest gotów wycofać swoje ugrupowanie z udziału w pracach rządu, jeśli Donald Tusk nie uwzględni jego stanowiska w sprawie obsady Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie do końca poważnie traktuję tego rodzaju deklaracje – stwierdził.

Viktor Orban dobrym kandydatem na sekretarza generalnego ONZ?

„The Wall Street Journal” podał, że Viktor Orban ma być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin na sekretarza generalnego ONZ. Jeżeli to jest prawda, to trzeba byłoby powiedzieć, że Viktor Orban ma wyjątkowy talent do budowania koalicji, bo to są państwa, które rywalizują geopolitycznie – mówił na antenie RMF FM Tobiasz Bocheński.

Dopytywany, o tę kwestię zaznaczył: Był to dobry premier Węgier, niewątpliwie, ale przegrał (…). Nie mam zielonego pojęcia (czy byłby dobrym sekretarzem generalnym – przyp. RMF FM).

W tym kontekście Tomasz Terlikowski przypomniał, że rosyjscy urzędnicy chcą, aby doszło do spotkania Trump-Putin-Xi. Pamiętajmy o tym, że to są spiny rosyjskie. Rosjanie bardzo chcieliby być przy tym stole, ale ani Amerykanie, ani Chińczycy nie uznają Rosji za równorzędnego partnera – zaznaczył.

Takie spotkanie może się odbyć, ale nie sądzę, żeby jakiekolwiek ustalenia, które tam by zapadły, byłyby wiążące dłużej niż przez miesiąc – ocenił. Istnieje zbyt duża rozbieżność między tymi graczami – wskazywał.

Sprawa dwukadencyjności może wrócić. „Czy to jest poważne państwo?”

W rozmowie pojawił się też temat dwukadencyjności samorządowców. Sejm w ubiegłym tygodniu odrzucił w głosowaniu nowelizację Kodeksu wyborczego znoszącą dwukadencyjność. Premier Donald Tusk zapowiedział jednak, że w tej sprawie możliwe będzie kolejne głosowanie.

W ogóle wszystko jest możliwe teraz. 30 razy może będą to samo głosować. Proszę mi powiedzieć, czy to jest poważne państwo? Włodzimierz Czarzasty współtworzy tę koalicję i on decyduje o harmonogramie prac Sejmu. Podobno poseł Arłukowicz powiedział, że od miesięcy było wiadomo, że na tę wielką wyprawę pan premier Tusk wybierze się do Indii i Wietnamu. Pan marszałek Czarzasty nie był w stanie się porozumieć się z panem Donaldem Tuskiem w sprawie tego, kiedy zorganizować głosowanie, jeżeli chcieli zebrać głosy? Co to jest? – pytał.

Wiceprezes PiS był też pytany, czy jego ugrupowanie poprze dwukadencyjność dla posłów i senatorów. To postulat PSL-u. Czyli pan Kosiniak-Kamysz chce konstytucję zmieniać? Bardzo chętnie poprzemy, jeśli w najbliższych wyborach PSL zastosuje się do swojej rady i wystawi jako kandydatów na posłów i senatorów tych, którzy nie byli posłami i senatorami - mówił i dodawał: Z tego, co kojarzę, to akurat w tej partii znajdują się tacy posłowie, którzy tak wrośli w budynek Sejmu, że są tam bardziej charakterystyczni niż kolumny i poręcze.

Jego zdaniem propozycja PSL-u to tylko argument retoryczny, który ma ukryć blamaż koalicji rządzącej.

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