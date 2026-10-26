Viktor Orban sekretarzem generalnym ONZ? Chiny, Rosja i USA mają plan

RMF24

Czy Viktor Orban stanie na czele Organizacji Narodów Zjednoczonych? Według doniesień „Wall Street Journal” administracja Donalda Trumpa forsuje kandydaturę byłego premiera Węgier na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. W grze mają być także Rosja i Chiny, które popierają ten pomysł.

Jak informuje amerykański dziennik, Stany Zjednoczone miały zachęcać Viktora Orbana do startu w wyścigu o najważniejsze stanowisko w ONZ. Pomysł miał zostać przedstawiony byłemu premierowi Węgier podczas nieoficjalnych rozmów. Według źródeł „WSJ” plan czeka na ostateczną decyzję, a Orban miałby być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin – trzech stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Córka Orbana ucieka z Węgier. Cały majątek na sprzedaż Rodzina byłego premiera Węgier opuszcza kraj i wyprzedaje swoje aktywa – informuje serwis VSquare. Rahel Orban wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi przenieśli się do Londynu. Portal śledczy podaje też, że węgierskie elity biznesowe zmieniają…

„Jak powiedzieli nam urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i drugiego kraju, kiedy Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny chcą tego samego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zazwyczaj to otrzymują” - napisał „WSJ”.

Szanse Orbana na wybór

Aby zostać sekretarzem generalnym ONZ, kandydat musi zdobyć co najmniej dziewięć głosów w Radzie Bezpieczeństwa i nie napotkać weta żadnego z pięciu stałych członków (USA, Chin, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii). Według urzędnika Departamentu Stanu Orban może liczyć już na osiem głosów, a kolejne dwa są w jego zasięgu.

Nie brakuje jednak głosów krytyki. „Wall Street Journal” zauważa, że Orban byłby „apologetą Władimira Putina i innych dyktatorów”, co może budzić poważne wątpliwości wśród części społeczności międzynarodowej. Z drugiej strony, dla środowisk konserwatywnych w USA Orban jest „wymarzonym kandydatem”.

Sam zainteresowany miał zareagować na propozycję z ostrożnym entuzjazmem. Według dziennika Orban nie chce ujawniać swojej kandydatury, dopóki nie będzie miał pewności, że wygra.

Rywale i alternatywy

Oficjalnie swoją kandydaturę zgłosiła już była ambasadorka Zjednoczonych Emiratów Arabskich przy ONZ, Lana Nusseibeh. Choć posiada odpowiednie kwalifikacje, jej szanse mogą osłabiać powiązania Emiratów z rebeliantami w Sudanie. Pozostali kandydaci to głównie doświadczeni dyplomaci i urzędnicy międzynarodowi, podczas gdy Orban – jak podkreślają zwolennicy – byłby „generałem”, a nie „sekretarzem”.

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, kończy się wraz z końcem roku. Oficjalne ogłoszenie kandydatury Orbana ma nastąpić po wyborach prezydenckich w USA, zaplanowanych na 3 listopada.