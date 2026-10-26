„Tusk nie chce reformować kraju”. Prof. Dudek o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz

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„Odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest symboliczne i oznacza ostateczny kres naiwnego przekonania, że Donald Tusk chce przeprowadzić jakieś znaczące reformy”. Dlaczego premierowi ma nie opłacać się reformować kraju? W Popołudniowej rozmowie w RMF FM rozmawialiśmy z profesorem Antonim Dudkiem.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu

Profesor Dudek uznaje dymisję minister funduszy i polityki regionalnej za symboliczny kres „naiwnego” myślenia o obecnej władzy, jako rządzie reformatorskim. W ubiegłym tygodniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zrezygnowała ze swojej funkcji, a niedługo później została usunięta także z Polski 2050.

Według Antoniego Dudka, była minister dość naiwnie sądziła, że premier zdecyduje się na dokonanie poważnych reform w Polsce.

Celem polityki Donalda Tuska jest niedopuszczenie do władzy prawicy. Z tego punktu widzenia reformy są politycznie niebezpieczne - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Dudek przypomniał, że jedyną poważną reformą, na którą kiedykolwiek w trakcie trwania swoich rządów zdecydował się Tusk, była zmiana systemu emerytalnego. Ta reforma prawdopodobnie kosztowała go przegrane wybory parlamentarne.

Dudek wyjaśnia, że takie podejście jest typowe zarówno dla ugrupowania Tuska, jak i dla jego politycznych głównych przeciwników z PiS. To się świetnie sprawdza, bo są przy władzy od 20 lat - stwierdził politolog, dodając, że dzięki rozpędzonej gospodarce, kolejne rządy mogą sobie pozwalać na pewne pozorowanie ruchów, bez podejmowania przełomowych decyzji.

Rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego zaznacza, że takie podejście władz będzie dominowało, dopóki gospodarka rośnie. Nie wiem, jak długo to potrwa - przyznawał.

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