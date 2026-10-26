Spór o stanowisko po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz? Naszym gościem będzie prof. Antoni Dudek

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Dlaczego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała się odejść z rządu? Jaka czeka ją przyszłość polityczna? Czy zmieni barwy polityczne? Dlaczego Polska 2050 wykluczyła ją ze swojego grona? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie profesor Antoni Dudek, historyk i politolog (Szkoła Główna Handlowa).

Premier Donald Tusk zapewnia, że ma dwie kandydatki na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej. Szymon Hołownia na tym stanowisku widziałby swoich kandydatów. Czy szef rządu bez konsultacji z liderem Polski 2050 obsadzi to stanowisko? Czy grozi to odejściem ugrupowania z rządu? A może Szymon Hołownia zostanie wicepremierem?

Dlaczego Donald Tusk chce, by minister finansów Andrzej Domański został wicepremierem? Czy ta nominacja będzie kolejnym powodem do konfliktu między szefem rządu a prezydentem Karolem Nawrockim?

Porozmawiamy także o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, sytuacji w PiS i Rozwoju Plus i tworzeniu listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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