Spór o stanowisko po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz? Naszym gościem będzie prof. Antoni Dudek

Premier Donald Tusk zapewnia, że ma dwie kandydatki na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej. Szymon Hołownia na tym stanowisku widziałby swoich kandydatów. Czy szef rządu bez konsultacji z liderem Polski 2050 obsadzi to stanowisko? Czy grozi to odejściem ugrupowania z rządu? A może Szymon Hołownia zostanie wicepremierem?
Dlaczego Donald Tusk chce, by minister finansów Andrzej Domański został wicepremierem? Czy ta nominacja będzie kolejnym powodem do konfliktu między szefem rządu a prezydentem Karolem Nawrockim?
Porozmawiamy także o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, sytuacji w PiS i Rozwoju Plus i tworzeniu listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy.
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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