Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski? Zapytamy byłego szefa MSZ

Czy Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski? W ostatnim czasie Kreml zintensyfikował prowokacje na wschodniej flance NATO. Doszło także do pogorszenia relacji Niemiec z Rosją. Berlin oskarżył Moskwę o inspirowanie incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku. Jak w tym kontekście ocenić decyzję polskiego MSZ o wezwaniu rosyjskiego ambasadora? Czy była to właściwa reakcja i czy może przynieść oczekiwany efekt?
W Popołudniowej rozmowie w RMF porozmawiamy także o niedawnej wizycie szefa CIA w Moskwie. Jak ją intepretować? Zajmiemy się także sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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