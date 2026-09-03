Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski? Zapytamy byłego szefa MSZ

RMF24

Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski? Czy wezwanie rosyjskiego ambasadora w Polsce do MSZ było dobrym posunięciem? Jak intepretować niedawną wizytę szefa CIA w Moskwie? M.in. o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jacka Czaputowicza, byłego szefa MSZ w latach 2018-2020. Zapraszamy!

Czy Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski? W ostatnim czasie Kreml zintensyfikował prowokacje na wschodniej flance NATO. Doszło także do pogorszenia relacji Niemiec z Rosją. Berlin oskarżył Moskwę o inspirowanie incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku. Jak w tym kontekście ocenić decyzję polskiego MSZ o wezwaniu rosyjskiego ambasadora? Czy była to właściwa reakcja i czy może przynieść oczekiwany efekt?

W Popołudniowej rozmowie w RMF porozmawiamy także o niedawnej wizycie szefa CIA w Moskwie. Jak ją intepretować? Zajmiemy się także sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video

