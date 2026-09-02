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Horała o aferze Zondacrypto: Sasin powinien się wytłumaczyć ze znajomości z Piesiewiczem

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„Jacek Sasin powinien się wytłumaczyć ze znajomości z Radosławem Piesiewiczem. Nie przesądzam, że cokolwiek złego miało miejsce, ale wytłumaczenie opinii publicznej, by się chyba należało” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Horała, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, podkreślając, że wyjaśnieniem afery Zondacrypto powinna się zająć komisja śledcza. Polityk odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska o „finansowaniu sabotażu przez Rosję” kryptowalutami. „Kwestia uregulowania rynku kryptowalut w Polsce niewiele zmieni. Rosja sobie poradzi bez tego” - ocenił.