Morawiecki podał nazwisko kandydata klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu

RMF24

Marcin Horała został wybrany przed klub parlamentarny Rozwój Plus na swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu - poinformował w środę szef klubu, były premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że Rozwój Plus będzie „forsował” rozszerzenie prezydium Sejmu - tak, aby każdy klub mógł mieć swojego wicemarszałka.

Horała kandydatem klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu

Głosowanie w sprawie kandydata klubu parlamentarnego Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu odbyło się w klubie we wtorek wieczorem.

Podczas środowej konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki poinformował, że w trakcie spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie klubu, udało się zgodnie z procedurą wyłonić kandydata na wicemarszałka Sejmu. To jest pan minister Marcin Horała - wskazał Morawiecki. Horała jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Przypomniał ponadto, że klub Rozwój Plus będzie „forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu - „po to, żeby każdy klub, zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym, mógł mieć wicemarszałka”. Morawiecki ocenił, że praktyka ta „nie tak dawno temu została złamana i powinna zostać przywrócona”.

Kto będzie ewentualnym kandydatem Centrum?

W ubiegłym tygodniu Morawiecki zapowiadał, że Rozwój Plus złoży wniosek o poszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca - dla swojego klubu oraz dla klubu Centrum. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w klubie Centrum rozważane są kandydatury jego przewodniczącego Mirosława Suchonia oraz wiceprzewodniczącej Aleksandry Leo. W środę lider Rozwoju Plus wskazał, że swojego reprezentanta na stanowisku wicemarszałka Sejmu - poza klubami Rozwój Plus i Centrum - powinien mieć także klub PiS.

Nie było zgody na Witek. Co z Ociepą z PiS?

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie ma obecnie swojego wicemarszałka, ponieważ pozostałe kluby nie zgadzały się na zgłaszaną dotychczas na to stanowisko kandydaturę Elżbiety Witek. Pod koniec lipca klub PiS zmienił swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu - jest nim teraz Marcin Ociepa, były wiceminister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Liczbę wicemarszałków Sejm ustala w drodze uchwały

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, za to obecnymi wicemarszałkami Sejmu są:

Krzysztof Bosak (Konfederacja),

Szymon Hołownia (Polska 2050),

Dorota Niedziela (KO),

Monika Wielichowska (KO),

Piotr Zgorzelski (PSL-TD).

Klub PiS liczy aktualnie 146 posłów, klub Rozwój Plus 41 osób, a klub Centrum 15 posłów.