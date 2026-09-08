Dlaczego uregulowanie rynku kryptowalut idzie tak opornie? Zapytamy Piotra Borysa

RMF24

Dlaczego uregulowanie rynku kryptowalut idzie tak opornie? Czy afera Zondacrypto jest poważnym problemem dla prawicy i zaszkodzi jej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? O to m.in. zapyta Joanna Górska gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM Piotra Borysa, wiceministra sportu i turystyki oraz posła Koalicji Obywatelskiej.

Piotr Borys gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Prezydent złożył dziś drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Według Szefa Kancelarii Zbigniewa Boguckiego jest zbliżony do poprzedniego i jego podstawą jest projekt rządowy. Co na to koalicja rządowa? Czy prezydencki projekt będzie procedowany?

Dlaczego uregulowanie rynku kryptowalut idzie tak opornie? Czy afera Zondacrypto jest poważnym problemem dla prawicy i zaszkodzi jej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jaki plan ma premier Donald Tusk? Czy decyzja Sejmu o wybraniu Macieja Berka sędzią Trybunału Konstytucyjnego to przełom, czy pat?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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