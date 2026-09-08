RMF24

Piesiewicz straci posadę? Zarząd PKOl zbierze się 14 września

0:00 0:52 Posłuchaj artykułu Czytane głosem AI Podkład

Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września, na godz. 13 - poinformowała rzeczniczka Katarzyna Kochaniak-Roman. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może formalnie zostać odwołany dotychczasowy szef Komitetu.