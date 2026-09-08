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Piesiewicz straci posadę? Zarząd PKOl zbierze się 14 września

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (17:57)

Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września, na godz. 13 - poinformowała rzeczniczka Katarzyna Kochaniak-Roman. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może formalnie zostać odwołany dotychczasowy szef Komitetu.

Piesiewicz straci posadę? Zarząd PKOl zbierze się 14 września
Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Fot. Leszek Szymański /PAP

Wtorkowym obradom prezydium przewodniczył Mieczysław Nowicki - wiceprezes PKOl, który zastępuje Piesiewicza na podstawie jego pełnomocnictwa.

Jak informuje komitet w komunikacie, Prezydium Zarządu rekomenduje Zarządowi ewentualne powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów - do końca obecnej kadencji.

Wkrótce więcej informacji

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: PKOl
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