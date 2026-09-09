Czy afera Zondacrypto obciąża prawicę? Robert Gontarz gościem RMF FM

RMF24

Czy fragmenty zeznań - przedstawione w ubiegłym tygodniu w Sejmie przez premiera Donalda Tuska - wstrząsnęły polską prawicą? Czy ich ujawnienie to gwóźdź do trumny Zbigniewa Ziobry? Czy to poważny problem dla PiS i Konfederacji? Kto ponosi za to polityczną odpowiedzialność? Na te i inne pytania odpowie Robert Gontarz, rzecznik prasowy i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Dlaczego Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej ws. afery związanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto? Czy powstanie takiej komisji ma sens? A może posłowie Rozwoju Plus poprą pomysł Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada powołanie komisji zaufania publicznego?

15 października ma odbyć się konwencja Rozwoju Plus. Kiedy oficjalnie powołana będzie nowa partia Mateusza Morawieckiego? Czy do Rozwoju Plus zgłaszają się parlamentarzyści z innych ugrupowań? Ilu w tej chwili ma członków? Jak ugrupowanie chce przekonać do siebie wyborców i czym będzie się różnić od PiS?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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