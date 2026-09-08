Afera Zondacrypto. Sąd zdecydował o areszcie dla Romana Ż.

RMF24

Sąd Rejonowy Katowice Wschód przychylił się do wniosku prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż., który jest jedną z kluczowych postaci w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zondacrypto - poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa komputerowe na kwotę co najmniej 7,8 mln złotych.

W poniedziałek późnym wieczorem prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Romana Ż. Mężczyzna usłyszał dwa poważne zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwo komputerowe. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Zarzuty i obawy o ucieczkę

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, śledczy zarzucają Romanowi Ż. udział w grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego. Według ustaleń prokuratury działania grupy doprowadziły do strat inwestorów giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 mln złotych. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia środków powierzonych przez użytkowników giełdy, poprzez nieuprawnione manipulacje danymi informatycznymi.

Zondacrypto: Tajemniczy status Przemysława Krala. „To decyzja prokuratora” Prokuratura nie zamierza ujawniać statusu procesowego Przemysława Krala – byłego szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, decyzja o nieujawnianiu szczegółów należy do…

Prokuratura podkreśliła, że decyzja o areszcie była podyktowana nie tylko wagą zarzutów, ale także realną obawą matactwa procesowego i ucieczki podejrzanego. Roman Ż. został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, a według informacji służb, miał zamiar udać się do Chin. Obrońca Romana Ż., mec. Błażej Gazda, zapewnia jednak, że wyjazd miał charakter biznesowy, a jego klient miał zakupiony również bilet powrotny.

Śledztwo: tysiące zawiadomień i zaginięcie Sylwestra Suszka

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące Zondacrypto już w kwietniu, a do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, współzałożyciela giełdy.

Kluczowe dla śledczych są obecnie dwa wątki: wyjaśnienie okoliczności zaginięcia Suszka oraz ustalenie, jak doszło do utraty środków przez inwestorów.