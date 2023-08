W Tatrach rozpoczęło się apogeum wakacyjnego ruchu turystycznego. Bardzo duży ruch panuje na ulicach, a turyści często pozostawiają samochody w niedozwolonych miejscach. W piątek na Brzezinach, gdzie rozpoczyna się popularny szlak na Halę Gąsienicową, policja ujawniła 138 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Zdjęcie ilustracyjne / Policja Zakopane /

Jak informuje rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek, niektóre pojazdy zaparkowano tak, że częściowo zawęziły możliwość bezpiecznego wyminięcia się dużych pojazdów.

Pomimo wolnych miejsc parkingowych i czytelnych znaków w tym rejonie, aż 138 kierowców postanowiło zaparkować na zakazie. Apelujemy do kierowców, aby parkowali w wyznaczonych do tego miejscach - dodał rzecznik.

Policja przypomina, że na drodze z Brzezin do Murzasichla oraz na drodze prowadzącej do parkingów przed szlakiem do Morskiego Oka, nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Na tych odcinkach pojawiło się nowe oznakowanie informujące o tym, że każdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd - nawet, jeżeli został zaparkowany w sposób, który nie powoduje zagrożenia - zostanie odholowany na koszt właściciela.

Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat od 100 zł i 1 pkt karny. Do tego mogą dojść koszty odholowania pojazdu w wysokości 400 zł i opłata za parking policyjny to jest 40 zł za dobę.