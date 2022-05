Około 10 tys. wiernych będzie uczestniczyć w uroczystej mszy 6 czerwca pod Wielką Krokwią w Zakopanem, zorganizowanej z okazji 25-lecia pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. "Udział w uroczystości potwierdziło m.in. 88 biskupów" - powiedział rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski.

Zakopane, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Długo zastanawialiśmy się nad tym, gdzie ta liturgia powinno się odbyć, ale jednogłośnie stwierdziliśmy, że musi to być zakopiańska Wielka Krokiew, czyli miejsce, gdzie 25 lat temu odbyła się słynna papieska msza. Myślę, że samo miejsce jest symboliczne. Elementy ołtarza przygotowywanego na liturgię będą nawiązywały do wizyty Jana Pawła II, czyli na przykład będzie papieski klęcznik, tron czy historyczny kielich - zapowiedział ks. Michalczewski.

Mszy pod Wielką Krokwią będzie przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W koncelebrze wezmą udział księża kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, między innymi nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Udział zapowiedział także ks. kardynał Stanisław Dziwisz, a także gospodarz uroczystości abp metropolita krakowski Marek Jędraszewski oraz wszyscy członkowie Episkopatu Polski.



Swój udział potwierdziło na dzień dzisiejszy 88 biskupów i cały czas liczba ta wzrasta, więc liczymy, że w Zakopanem będzie stu biskupów. To pokazuje skalę uroczystości i jaka ona jest ważna dla każdego z nas, a szczególnie dla całej Polski - podkreślił ks. Michalczewski.

Co poprzedzi poniedziałkowe uroczystości?

Wstępem do poniedziałkowych uroczystości będzie planowana na piątek w zakopiańskim kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża uroczysta msza święta w Dekanalnym Dniu Chorego pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Również w ten dzień wieczorem zaplanowano koncert "Golec uOrkiestra" zatytułowany "Sursum corda - w górę serca, górale w hołdzie Janowi Pawłowi II". Koncert odbędzie się na zakopiańskiej Równi Krupowej.

W sobotę z zakopiańskich Krzeptówek wyruszy pielgrzymka "Za dar pontyfikatu Jana Pawła II". Pielgrzymi dotrą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Także tego dnia w zakopiańskim kościele p.w. Świętego Krzyża odbędzie się koncert góralskiego chóru dziecięcego "Turliki", który śpiewał pod Wielką Krokwią podczas papieskiej mszy w 1997 roku. Również na sobotę wieczorem na Równi Krupowej zaplanowano przedstawienie pt. "Opera Góralska Jan Paweł II na Podhalu".

W poniedziałek - główny punkt jubileuszu

W poniedziałek 6 czerwca o godzinie 18. pod Wielką Krokwią rozpocznie się główna uroczystość jubileuszu - uroczysta msza święta. Organizatorzy przewidują, że weźmie w niej udział około 10 tys. wiernych, w tym blisko 600 dzieci, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej.



Na wtorek 7 czerwca w kościele p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem odbędzie się uroczysta eucharystia z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.



Szósta pielgrzymka św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1997 r. trwała od 31 maja do 10 czerwca. Podczas mszy pod Wielką Krokwią papież wypowiedział pamiętne słowa: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Wtedy też polscy górale złożyli hołd Ojcu Świętemu.