Sądeccy policjanci zatrzymali seryjnego złodzieja perfum. Młody mężczyzna wyniósł ze sklepu 7 opakowań perfum, ale funkcjonariusze udowodnili mu dokonanie jeszcze trzech innych kradzieży. W sumie warte były 9 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a teraz jego sprawą zajmie się sąd.

/ Materiał udostępniony

12 kwietnia br. około godziny 15:30, oficer dyżurny sądeckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednej z galerii handlowych w Nowym Sączu pracownik ochrony ujął mężczyznę, który trzy dni wcześniej okradł drogerię - informuje Justyna Basiaga z sadeckiej Policji.

Kamery monitoringu zarejestrowały, jak młody mężczyzna, wykorzystując nieuwagę personelu, wynosi ze sklepu torebkę na prezenty oraz 7 opakowań markowych perfum o łącznej wartości ponad 1700 złotych. Kiedy patrol przybył we wskazane miejsce, policjanci zatrzymali 20-letniego sądeczanina i przewieźli go do komendy.

Funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, gromadząc materiał dowodowy w tej sprawie, ustalili, że nie była to pierwsza kradzież młodego mieszkańca Nowego Sącza. Policjanci udowodnili mu trzy kolejne kradzieże, których dokonał w sądeckich drogeriach od 7 do 9 kwietnia br. Mężczyzna ukradł łącznie 25 opakowań markowych perfum o wartości blisko 9 tys. złotych, za co usłyszał od policjantów cztery zarzuty.

Za przestępstwo kradzieży grozi do 5 lat więzienia, ale z uwagi na fakt, że 20-latek dopuścił się zarzucanych mu czynów w krótkim odstępie czasu, sąd może orzec zwiększony wymiar kary.