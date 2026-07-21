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Wjechała do rowu i uderzyła w płot. 10-letnie dziecko nie żyje

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (09:15)

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce. 46-letnia kierująca Toyotą zjechała do rowu. Auto uderzyło w ogrodzenie posesji. Ciężko ranne zostało 10-letnie dziecko. Zmarło w szpitalu.

Wjechała do rowu i uderzyła w płot. 10-letnie dziecko nie żyje
W wyniku wypadku w szpitalu zmarło 10-letnie dziecko, zdj. Policja Zakopane /Policja
  • W poniedziałek Białce Tatrzańskiej 46-letnia kierująca Toyotą zjechała do rowu i uderzyła w ogrodzenie posesji.
  • Ciężko ranne zostało 10-letnie dziecko, które zmarło w szpitalu.
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Autem jechała 46-latka i czworo dzieci

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. 16:45 na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzańskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na razie przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu. Auto z impetem uderzyło w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letniego pasażera. Kierująca pojazdem oraz troje innych dzieci (w wieku 9-10 lat) bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd.

LPR przetransportował ranne dziecko do szpitala

Ranne dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia dziecka. W wyniku doznanych obrażeń zmarło w szpitalu.

Psycholog skierowany na miejsce wypadku

46-letnia kierująca samochodem osobowym w chwili wypadku była trzeźwa. Kierującej pobrano krew do badań. Na miejsce skierowano również psychologa, który udzielił wsparcia pozostałym dzieciom uczestniczącym w zdarzeniu.

Na miejscu zdarzenia do późnego wieczora pracował prokurator, policjanci, technik kryminalistyki i biegły z zakresu wypadków w ruchu drogowym.

Policja i prokuratura wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności tej tragedii.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek białka tatrzańska

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