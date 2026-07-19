Nie żyje 16-latek. Śmiertelny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem

RMF24

Na wysokości miejscowości Sobiejuchy (Kujawsko-Pomorskie) - między Szubinem a Żninem - motocyklista najechał na osobówkę. W wypadku zginął 16-latek.

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 16.00 na trasie S5 w kierunku Bydgoszczy, na wysokości miejscowości Sobiejuchy w województwie kujawsko-pomorskim. Motocyklista najechał tam na samochód osobowy.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej reanimacji życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Ofiarą wypadku jest 16-latek.

Po zdarzeniu na trasie S5 w kierunku Bydgoszczy występują poważne utrudniona, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin.