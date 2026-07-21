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Skuter rozbił się o falochron w Gdańsku. Trzy osoby w pułapce na gwiazdoblokach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (08:43)

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich na wodach Gdańska. Ratunku potrzebowały trzy osoby, których skuter rozbił się falochron.

Skuter rozbił się o falochron w Gdańsku. Trzy osoby w pułapce na gwiazdoblokach
W akcji brała udzial straż miejska w Gdańsku, zdj, Straż Miejska w Gdańsku /-
  • W niedzielę na wodach Gdańska, przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich, skuter wodny rozbił się o falochron.
  • Trzy osoby utknęły na betonowych gwiazdoblokach.
  • Akcję ratunkową przeprowadziła straż miejska oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).
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„Wokół rozbijały się fale”

Do zdarzenia doszło w niedzielę na wodach Gdańska. O godzinie 17:30 strażnicy miejscy patrolujący Martwą Wisłę odebrali wezwanie o pomoc. Załoga przepływającej w pobliżu łodzi poinformowała o groźnym wypadku w rejonie tzw. Zielonej Główki, przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.

Skuter wodny rozbił się tam o falochron. Trzy osoby schroniły się na betonowych gwiazdoblokach. Sytuacja była bardzo niebezpieczna.

„Wokół nich rozbijały się fale, a uszkodzony skuter dryfował po wzburzonym akwenie” – relacjonuje straż miejska w Gdańsku.

 „Każdy nieostrożny ruch mógł zakończyć się upadkiem do wody pomiędzy masywne elementy falochronu” – dodają strażnicy.

Akcja ratunkowa

Motorówka straży miejskiej jako pierwsza dotarła w rejon zdarzenia. Chwilę później do działań dołączyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Jednego z uczestników zdarzenia wraz z rozbitym skuterem bezpiecznie przetransportowano na brzeg. W tym samym czasie ratownicy SAR ewakuowali z gwiazdobloków pozostałe dwie osoby - matkę i syna. Przewieziono ich do stacji ratowniczej w Górkach Zachodnich.

Strażnicy podkreślają - woda nie wybacza błędów


„Mimo ogromnego stresu i bardzo niebezpiecznych okoliczności wszyscy poszkodowani wyszli z tego zdarzenia bez poważnych obrażeń” – podkreślają strażnicy.

Jak dodają, ta historia zakończyła się szczęśliwie, ale woda nie wybacza błędów.

„Zachowujmy ostrożność, szczególnie w rejonach falochronów i ujść rzek, gdzie warunki potrafią zmienić się bardzo szybko. Chwila rozwagi może zapobiec tragedii” – ostrzegają strażnicy.

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Źródło: RMF24
Tagi: skuter wodny

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