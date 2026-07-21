Skuter rozbił się o falochron w Gdańsku. Trzy osoby w pułapce na gwiazdoblokach

„Wokół rozbijały się fale”
Do zdarzenia doszło w niedzielę na wodach Gdańska. O godzinie 17:30 strażnicy miejscy patrolujący Martwą Wisłę odebrali wezwanie o pomoc. Załoga przepływającej w pobliżu łodzi poinformowała o groźnym wypadku w rejonie tzw. Zielonej Główki, przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.
Skuter wodny rozbił się tam o falochron. Trzy osoby schroniły się na betonowych gwiazdoblokach. Sytuacja była bardzo niebezpieczna.
„Wokół nich rozbijały się fale, a uszkodzony skuter dryfował po wzburzonym akwenie” – relacjonuje straż miejska w Gdańsku.
„Każdy nieostrożny ruch mógł zakończyć się upadkiem do wody pomiędzy masywne elementy falochronu” – dodają strażnicy.
Akcja ratunkowa
Motorówka straży miejskiej jako pierwsza dotarła w rejon zdarzenia. Chwilę później do działań dołączyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).
Jednego z uczestników zdarzenia wraz z rozbitym skuterem bezpiecznie przetransportowano na brzeg. W tym samym czasie ratownicy SAR ewakuowali z gwiazdobloków pozostałe dwie osoby - matkę i syna. Przewieziono ich do stacji ratowniczej w Górkach Zachodnich.
Strażnicy podkreślają - woda nie wybacza błędów
„Mimo ogromnego stresu i bardzo niebezpiecznych okoliczności wszyscy poszkodowani wyszli z tego zdarzenia bez poważnych obrażeń” – podkreślają strażnicy.
Jak dodają, ta historia zakończyła się szczęśliwie, ale woda nie wybacza błędów.
„Zachowujmy ostrożność, szczególnie w rejonach falochronów i ujść rzek, gdzie warunki potrafią zmienić się bardzo szybko. Chwila rozwagi może zapobiec tragedii” – ostrzegają strażnicy.