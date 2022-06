U progu wakacji są jeszcze wolne miejsca noclegowe pod Tatrami, zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach. "Po 12 lipca ze znalezieniem wolnych miejsc noclegowych może być problem" - powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Turyści nad Morskim Okiem / Grzegorz Momot / PAP

Sierpień od lat był najchętniej wybieranym miesiącem na wypoczynek w Tatrach. Podobnie jest w tym roku, o czym mogą świadczyć rezerwacje w hotelach. Jak przekazał Wagner, na drugi wakacyjny miesiąc większość hoteli w Zakopanem ma już pełne obłożenie.

Co istotne to fakt, że rezerwacje spływają z wyprzedzeniem, czyli odchodzimy od kazusu minionych dwóch lat okienka rezerwacyjnego poniżej dwóch tygodni, które wymusiła na nas pandemia. Obecnie goście wracają do wcześniejszych rezerwacji z wyprzedzeniem miesięcznym i większym - zauważył Wagner.

Ceny wypoczynku w stolicy Tatr

Turyści cały czas mogą liczyć na atrakcyjne oferty wypoczynku w Tatrach zaczynające się od 70 zł w pensjonatach. W hotelu w centrum Zakopanego pokój dwuosobowy nadal można znaleźć w cenie poniżej 300 zł za dobę. Popularne są także domki wieloosobowe.

Rynek usług hotelarskich jest absolutnie rozedrgany i nie mamy do czynienia ze stabilizacją cen sprzed pandemii. Obecnie ceny są skrajne, w związku z tym można znaleźć zarówno wysokie ceny jak i stosunkowo niskie. Można też znaleźć bardzo dobre oferty w renomowanych obiektach - przekazał Wagner.

Radzi on, aby szukając noclegów dzwonić bezpośrednio do obiektu, recepcji hotelu i zapytać o ofertę, aby uniknąć płacenia marży pośrednikom.

Zawsze warto skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z obiektem, który zaproponuje atrakcyjniejszą cenę. Ponadto w kontakcie bezpośrednim można ustalić także dodatkowe usługi - radzi Wagner.