Na Kasprowym Wierchu leży 62 cm śniegu, na szczytach pada śnieg, a temperatura spadła tam do ok. - 8 st. C. Panują bardzo trudne warunki turystyczne. Obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Trudne warunki panują w Tatrach. W górach wieje silny wiatr, który utworzył zwały śniegu, głównie w okolicach grani. Dodatkowym utrudnieniem w tej części Tatr jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego, jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC - to jest detektor, sonda i łopatka - poinformowały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. W czwartek na jeden dzień został zamknięty dla ruchu turystycznego szlak żółty w Dolinie Kościeliskiej - od wejścia do Wąwozu Kraków do Hali Pisanej w obu kierunkach. Powodem ograniczenia są prace związane z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów. Od czwartku do odwołania został też zamknięty czarny szlak turystyczny z Polany Zahradziska na Przysłop Miętusi w obu kierunkach. Na trakcie rozpoczął się remont mostku. Zobacz również: Uwaga na przymrozki. Jest ostrzeżenie IMGW

