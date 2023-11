Mamy niezwykle wietrzną jesień w Tatrach. Wtorek to kolejny dzień w ciągu ostatniego miesiąca wiatr na Kasprowym Wierchu przekracza 100 km na godzinę. „To ewenement” - mówi Paweł Parzuchowski szef zakopiańskiego IMGW.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pogoda w ostatnim czasie jest wyjątkowo dynamiczna, co objawiło się także dużą prędkością wiatru w Tatrach i na Podhalu. Dane pogodowe sprawdził Paweł Parzuchowski z zakopiańskiego IMGW.

Parzuchowski przeanalizował okres 20 dni pomiędzy 20 października a 10 listopada. Okazuje się, że w ciągu 13 z nich prędkość wiatru na Kasprowym Wierchu przekraczała 100 km/h. Okresami to było ponad 160 km/h - przyznał.

Szef zakopiańskiego IMGW porównał ten okres z podobnymi w XXI wieku. Okazało się, że do tej pory najwięcej tak wietrznych dni było w 2010 roku - wtedy było ich dziewięć. Średnio jest to cztery dni z przekroczeniem takiej prędkości wiatru. Tegoroczny wynik 13 dni jest bardzo znaczący. Pokazuje nam, z jaką siłą pogody mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie - podkreślił.

Góralom jednak taka pogoda nie przeszkadza. Pan Staszek, który sprzedaje pamiątki na Krupówkach mówi, że taka wietrzna jesień ma swoje dobre strony.

To jest taki normalny czas. W dzień jest normalnie, bo wiaterek wieje on rozgania te wszystkie złe sprawy co nadciągają. Zima będzie, może nie w całej Polsce, ale u nas na pewno - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim.

Zdaniem górala to dobrze, że jest wietrznie. Zawsze czekamy na wiatr jesienią. Chodzi o to, żeby liście opadły, żebyśmy wszystko pozamiatali, aby jak śnieg przyjdzie, nie trzeba było liści grabić spod niego - podkreślił.

Jaka pogoda w Tatrach?

Meteorolodzy prognozują, że w środę przybędzie ok. 10 cm śniegu w Tatrach. Wiatr będzie nieco słabszy, w Tatrach wyniesie do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie od 4 do 6 stopni C.