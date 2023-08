W niedzielę 13 sierpnia na terenie Sądecczyzny i Limanowszczyzny odbędzie się „Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Jana Magiery”, którego organizatorem jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. W związku z tym sportowym wydarzeniem trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu.

/ KMP Nowy Sącz /

W wyścigu weźmie udział od 120 do 140 zawodników, którzy na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego przejadą 118,1 km. Wyścig rozpocznie się o godz. 12:45 w Rynku w Starym Sączu i zakończy w tym samym miejscu o 15:50. Rynek w Starym Sączu wraz z ulicami przyległymi, będzie wyłączony z ruchu już od godziny 11:30 do godz. 13:30 oraz od godziny 15:15 do godz. 16:30

Na czas przejazdu peletonu i zawodników cała trasa wyścigu zostanie również zamknięta od godziny 13:30 do godziny 15:50

Trasa wyścigu

Uczestnicy imprezy przejadą ulicami w Starym Sączu: Cztery okrążenia: ul. Rynek, Stefana Batorego, Jagiellońska, 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Partyzantów, Nowa, Lipska, Wincentego Witosa, Węgierska, Jana III Sobieskiego oraz Rynek.

Następnie przejadą ul. Jana Pawła II, Pod Ogrodami, Polną, 11 Listopada, oraz ul. Wielki Wygon kolejno przez miejscowości: Brzezna, Stadła, Gostwicę oraz Mokrą Wieś, później wjadą na teren powiatu limanowskiego i pokonają trasę od miejscowości Stronie do miejscowości Młyńczyska. Po czym ponownie powrócą na teren Sądecczyzny i przejadą przez Wolę Kosnową, Wolę Piskulinę, Zagorzyn, Łącko, Czarny Potok, Olszanę, Szczereż, Jazowsko, Łazy Brzyńskie, Gaboń, Skrudzinę, Moszczenicę Wyżną, Przysietnicę, Moszczenicę Niżną i ponownie ulice w Starym Sączu: Wincentego Witosa, Węgierską, Jana III Sobieskiego oraz Rynek, gdzie wjadą na metę wyścigu.

Policja prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.