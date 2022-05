Jeden z najpopularniejszych tatrzańskich szlaków od poniedziałku, 23 maja, zostanie zamknięty do odwołania - poinformował Tatrzański Park Narodowy. Chodzi o niebieski szlak turystyczny na odcinku Zazadnia – Wiktorówki.

/ Zdjęcie ilustracyjne /

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że od poniedziałku 23 maja zamknięty zostanie niebieski szlak turystyczny na odcinku Zazadnia - Wiktorówki. Turyści nie będą mogli poruszać się tym popularnym szlakiem, prowadzącym do Sanktuarium Maryjnego i na Rusinową Polanę, z wyłączeniem sobót i niedziel.

Pielgrzymujący do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach mogą dojść do świątyni zielonym szlakiem z Wierchu Porońca na Rusinową Polanę. Stamtąd będzie można zejść do sanktuarium.



Powodem czasowego zamknięcia szlaku niebieskiego są prace ziemne prowadzone wzdłuż tego traktu.