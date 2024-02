Tatrzańscy policjanci patrolujący ulice Zakopanego w poniedziałkowy wieczór trafili na nietypową sytuację. Mężczyzna poruszający się na elektrycznym wózku inwalidzkim, utknął na rondzie. Nie mógł kontynuować jazdy z prozaicznej przyczyny - rozładował mu się akumulator. Pomogli policjanci.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Funkcjonariusze podczas wieczornego patrolu zauważyli mężczyznę na wózku w rejonie ronda św. Jana Pawła II, który stał w pobliżu przejścia dla pieszych.

Policjanci podeszli do niego i dowiedzieli się, że jego wózek elektryczny rozładował się, a on utknął na rondzie. Wózek nie posiadał dodatkowych obręczy na kołach, do samodzielnej jazdy. Ponadto niesprawność mężczyzny uniemożliwiała mu dalsze poruszanie się na wózku i bezpieczne dotarcie do domu.

Mężczyzna został przewieziony na stację benzynową, gdzie mógł podładować akumulator wózka / Policja Zakopane / Policja

Na szczęście dla mężczyzny policjanci sprowadzili wózek na chodnik, a następnie przepchnęli go na stację benzynową, gdzie obsługa zadeklarowała podładowanie akumulatora.

Dzięki pomocy mężczyzna mógł swobodnie i bezpiecznie dotrzeć ulicami miasta do domu.