W związku z silnym wiatrem i prognozami opadów deszczu, a wyżej w górach także śniegu, TOPR wydał specjalne ostrzeżenie, w którym stanowczo odradza wyjścia w góry. Teraz z podobnym apelem wystąpił Tatrzański Park Narodowy.

Tatry. TPN apeluje, żeby nie wychodzić w góry / Maciej Pałahicki / RMF24

Wiatr rozszalał się w Tatrach już w nocy. Jego podmuchy na Kasprowym Wierchu przekraczały 120 km na godzinę, a 110 w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W związku z tak dużymi podmuchami, za względów bezpieczeństwa Polskie Koleje Linowe wstrzymały kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch, a także wyciągów krzesełkowych w Dolinie Gąsienicowej i Kotle Goryczkowym. Także inne ośrodki narciarskie ostrzegają swoich klientów, że z powodu tego silnego wiatru, także one mogą być zmuszone do zatrzymania wyciągów.



TOPR już wczoraj wydał specjalne ostrzeżenie dla turystów, by nie wybierali się w takich warunkach na szlaki. W związku prognozami dużych opadów śniegu wraz z silnym wiatrem, podwyższono stopień zagrożenia lawinowego do trzeciego, czyli znacznego.





Tatrzański Park Narodowy także ostrzega w turystów przed wychodzeniem na szlaki. W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej TPN ostrzega, że tak silny wiatr może łamać drzewa i gałęzie. Wędrowanie w takich warunkach po górach stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia! - ostrzegają pracownicy parku narodowego.