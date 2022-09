Trzy osoby użądlone przez szerszenie w czasie drogi krzyżowej w Tropiu nad jeziorem Rożnowski trafiły do szpitala na badania. Najmłodszy poszkodowany to 4-letnie dziecko.

Zdjęcie z akcji udostępnione przez nowosądeckich strażaków / KM PSP Nowy Sącz /

Jak podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, do incydentu doszło w sanktuarium w Tropiu. W jednej z drewnianych stacji drogi krzyżowej znajdowało się gniazdo szerszeni. Użądlonych zostało 8 osób, ale tylko 3 trafiły do szpitala na badania. To 62-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna i 4-letnie dziecko.

Gniazdo szerszeni znajdowało się w jednej z drewnianych stacji drogi krzyżowej / KM PSP Nowy Sącz /

Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku oraz usunęli stwarzające zagrożenie gniazdo szerszeni, które znajdowało się w drewnianej stacji drogi krzyżowej. Elementy rozebranej stacji przekazano proboszczowi sanktuarium.

