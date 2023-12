Zakopiański urząd miejski wydał komunikat dotyczący zmian w ruchu drogowym w mieście - ma to związek z organizowaną przez telewizję publiczną w stolicy Tatr imprezą sylwestrową.

"Wszystkich poruszających się samochodami zachęcamy do dobrego zaplanowania podróży oraz wzięcia pod uwagę możliwych utrudnień w ruchu drogowym zarówno na drogach dojazdowych do Zakopanego, jak i w samym mieście" - przekazał zakopiański magistrat.

Urząd zachęca przyjeżdżających do Zakopanego i wyjeżdżających z miasta do korzystania z dróg alternatywnych - dla części wschodniej miejscowości przez Olczę, a dla części zachodniej - przez Czarny Dunajec. "Zachęcamy także do pozostawienia samochodów w miejscu zakwaterowania oraz do poruszania się po Zakopanem pieszo lub komunikacją miejską" - dodaje urząd.

Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej

W niedzielę, 31 grudnia, od godz. 16:00 autobusy linii nr 11, 14, 18, 19 i 21 będą odjeżdżać jak dotychczas z Rejonu Dworca ul. Kościuszki w Zakopanem.

Z obsługi tych linii zostaną wyłączone następujące przystanki: Aleje 3-go Maja Dolne, Aleje 3-go Maja Górne, Pomnik hr Władysława Zamoyskiego (dwustronnie), Watra (dwustronnie), Parcele Urzędnicze (dwustronnie), Tetmajera Kamiland (dwustronnie), Tetmajera Muzeum Kornela Makuszyńskiego (dwustronnie), Grunwaldzka Ornak (dwustronnie), Makuszyńskiego (dwustronnie), Piłsudskiego "Start" (dwustronnie), Piłsudskiego TOPR (dwustronnie), B. Czecha Skocznia (dwustronnie), B. Czecha COS (dwustronnie), Nowotarska Szkoła (dwustronnie), Równia Krupowa.

Informacje dla kierowców samochodów

Urząd Miasta Zakopane podaje, że wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w dniach od 31 grudnia 2023 r. od godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. do godziny 6:00. Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 1 stycznia 2024 r. po godzinie 6:00.

Oto lista zmian, które podał zakopiański magistrat:

Zamknięte dla ruchu samochodowego zostaną ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Al. 3-go Maja, ul. Staszica, Weteranów Wojny i Zborowskiego - wjazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

Dodatkowo mogą zostać wyłączona z ruchu odcinki ulic: Aleje 3-go Maja od strony Ronda Solidarności, Aleje 3 Maja od ul. Kościuszki do ul. Krupówki oraz ul. Krupówki od ul. Aleje 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. Witkiewicza i ul. Tetmajera o czym będzie decydować Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem w zależności od rozwoju sytuacji. Ruchem będą kierować funkcjonariusze policji.

Na ul. Kamieniec obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Nowotarskiej do wjazdu do Szpitala Powiatowego.

W przypadku wystąpienia bardzo dużego natężenia ruchu kołowego i blokowania się ulic w celu szybszego rozładowania zatorów drogowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem wydadzą dyspozycję Straży Miejskiej otwarcia szlabanu blokującego przejazd pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Orkana oraz będą kierować pojazdy na objazd.



W dniach 31 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024 udostępniony będzie bezpłatnie parking Parkuj i Jedź (Park&Ride) zlokalizowany przy ulicy Chramcówki 35 A.

Zamknięte zostaną następujące parkingi w centrum miasta:

ul. Kościuszki - od ul. Sienkiewicza do Al. 3-go Maja;

ul. Staszica - w całości;

Al. 3-go Maja - część górna (parking pomiędzy ul. Weteranów Wojny a ul. Kościuszki - w zatoce);

Al. 3-go Maja - część dolna (parking autobusowy - w zatoce);

ul. Sienkiewicza - na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Gimnazjalnej.

Zalecamy korzystanie z odpłatnych parkingów miejskich i prywatnych zlokalizowanych w rejonie centrum miasta.

Informacje dla pasażerów pociągów

Jak poinformował zakopiański urząd miasta, przedstawiciele Polregio podali, że "w związku ze wzmożonym ruchem świąteczno-sylwestrowym oraz dużym zainteresowaniem imprezą, zaplanowano pociągi z Krakowa do Zakopanego, którymi komfortowo można dojechać na wydarzenie, a następnie bezpiecznie wrócić w Nowy Rok". Przewoźnik podstawi dodatkowe pociągi na trasie Kraków-Sucha Beskidzka-Zakopane.

31 grudnia 2023 - w relacji Kraków Główny (odjazd 15:43) - Zakopane (przyjazd 20:32);

1 stycznia 2024 - Zakopane (odj. 01:20) - Chabówka (2.27); Zakopane (odj. 2:39) - Kraków Gł. (przyj. 6:16).

Informacje dotyczące imprezy masowej

Jak podaje urząd, otwarcie bram wejściowych nastąpi o godz. 18:00 w niedzielę, 31 grudnia 2023. Zamknięcie bram - o godz. 1:00 w poniedziałek, 1 stycznia 2024. Początek koncertu - 19:50. Wejście na teren imprezy masowej jest bezpłatne.

Na terenie imprezy znajdować się będzie wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście od strony ul. Sienkiewicza (przy restauracji Villa Toscana). Sugerowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (do zaparkowania wymagana będzie ważna karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej) - parking przy ul. Sienkiewicza vis a vis szkoły muzycznej - miejsca postojowe w zatoce.

"Przebywając na terenie imprezy masowej bezwzględnie należy się stosować do poleceń służb porządkowych, zarówno organizatora, jak również policji. Wszyscy uczestnicy imprezy sylwestrowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu imprezy oraz podlegają restrykcjom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Szczegółowo o zasadach obowiązujących uczestników imprezy masowej znajdą Państwo w załączniku. Za ich złamanie grozi odpowiedzialność karna z postępowaniem w trybie przyspieszonym włącznie" - podaje magistrat.

Fajerwerki

Urząd Miasta Zakopane przypomina, że w mieście obowiązuje uchwała tamtejszej rady w sprawie zakazu odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych na terenie miasta w miejscach publicznych.

"Pamiętajmy, że huk petard szkodzi zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym. Sztuczne ognie mogą stanowić także zagrożenie dla osób, które je odpalają, bądź znajdują się w pobliżu. Apelujemy także, by na czas Sylwestra zawczasu zadbać o bezpieczne schronienie dla zwierząt domowych i zapewnić im odpowiednie warunki lub środki uspokajające. Przypominamy, że na terenie Górnej i Dolnej Równi Krupowej obowiązuje całkowity zakaz handlu" - dodaje urząd.