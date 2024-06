Mężczyzna spadł z Ostrego Rohacza w słowackiej części Tatr Zachodnich. Horską Zachranną Slużbę o wypadku powiadomili polscy turyści.

Akcja ratunkowa pod Rohaczem / Horska Zachranna Sluzba /

Do tragedii w Tatrach doszło we wtorek 25 czerwca po południu. HZS (słowacki odpowiednik TOPR) otrzymał zgłoszenie od świadków wypadku - polskich turystów. Widzieli oni upadek mężczyzny z Rohacza Ostrego zachodnią ścianą do Doliny Smutnej.

Natychmiast na miejsce udali się ratownicy HZS.

"Po przybyciu zauważyli osobę uwięzioną w głębokiej na 6 metrów szczelinie pomiędzy topniejącym śniegiem a podłożem skalnym, bez oznak życia" - informuje na swojej stronie internetowej Horska Zachranna Sluzba.

Mężczyzna podczas upadku doznał śmiertelnych obrażeń.

Ciało turysty wydobyto ze szczeliny przy pomocy technik linowych.

Szlak na Rohacz Ostry (2086 m n.p.m.) oraz sąsiadujący z nim Rohacz Płaczliwy (2126 m n.p.m.) zwany jest często "Orlą Percią Tatr Zachodnich". To szlak niezwykle malowniczy, ale wymagający i trudny dla niewprawionego turysty ze względu na spore ekspozycje, przypominające te z Tatr Wysokich.