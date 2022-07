Uwaga turyści, od jutra spora zmiana czeka wszystkich, którzy chcą dostać sie na Kasprowy Wierch czy na Giewont w Tatrach. W związku z rozpoczynającym się remontem placu w Kuźnicach, na który busy i taksówki przywożą turystów, miejsce do wysiadania będzie przeniesione pół kilometra bliżej Zakopanego.

Giewont / Maciej Pałahicki / RMF24

Tymczasowy plac dla busów zlokalizowano przy drodze do Kuźnic przy słynnym pomniku Hasiora "Prometeusz rozsztrzelany". Jest on jednak kilka razy mniejszy od dotychczasowego. Burmistrz Zakopanego Leszek Durula zdaje sobie sprawę, że to może prowadzić do sporych utrudnień szczególnie w środku sezonu turystycznego. Miejsca jest oczywiście trochę mniej. Przewoźnicy będą musieli tak dostosować rozkłady jazdy, żeby na plac wjeżdżały te pojazdy, które od razu odjeżdżają - mówi burmistrz.

Aby nie doprowadzić do zablokowania drogi do Kuźnic, włądze miasta przygotowały dodatkowy punkt wysiadkowy, na który busy będą mogły dowieźć turystów bez wjeżdżania na tymczasowy plac manewrowy.