Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczą sześciu województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pogoda w piątek w wielu miejscach kraju będzie dynamiczna. Polska będzie podzielona na dwie części.

Północna i centralna Polska to niska temperatura od 2 stopni w ciągu dnia do około 10 w centrum kraju. Natomiast bardzo ciepło będzie na południu, tam temperatura wynosić będzie od 15 do 18 "kresek". Lokalnie w Małopolsce nawet 20 stopni Celsjusza, jeśli wyjrzy tam słońce - dodała.

W wielu miejscach będzie też silnie wiało. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Pomarańczowe alerty (2. stopnia) dotyczą województw:

małopolskiego (powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, wadowicki, tatrzański i miasto Nowy Sącz);

podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki i miasto Krosno);

pomorskiego (powiat: pucki, miasta Gdańsk i Gdynia);

śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała).

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Alerty będą obowiązywały do soboty do godziny 8. Tylko w województwie pomorskim ostrzeżenia będą ważne do sobotniego południa.

Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw:

pomorskiego (powiaty: gdański, kartuski, lęborski, nowodworski, słupskim, wejherowski, miastach: Słupsk i Sopot);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski i elbląski oraz miasto Elbląg);

zachodniopomorskiego (powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, miasta: Koszalin i Świnoujście).

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h.

Jak podkreślają synoptycy, stopień ostrzeżeń może zostać podwyższony.

Alerty w większości będą obowiązywały do soboty do godz. 12.

Do odbiorców na terenie części woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego wysłano ALERT RCB o treści: "Uwaga! Dziś i w nocy (20/21.10) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."