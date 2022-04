Dziecięce i młodzieżowe zespoły regionalne będą w weekend walczyć w Zakopanem o złote, srebrne i brązowe kierpce. Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich "Złote Kierpce" jest okazją do kultywowania góralskiej tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Młodzi górale już po raz trzynasty będą mogli zaprezentować swoje talenty i przy okazji powalczyć o cenne nagrody oraz prestiżowy tytuł zdobywcy "Złotych Kierpców".

Jak mówią organizatorzy, ten festiwal to ważne wydarzenie dla młodych góralskich muzyków czy tancerzy. Festiwal daje możliwość zaprezentowania się dziecięcych i młodzieżowych zespołów regionalnych, które z wielką pieczołowitością przygotowują się do swoich występów, prezentując autorski program, oparty na tradycyjnym folklorze, zwyczajach i tradycjach. Co roku festiwal rozpoczyna się barwnym korowodem zespołów Krupówkami. Widowisko gromadzi mieszkańców Zakopanego i odpoczywających pod Tatrami turystów, dając im możliwość poznania bogatej kultury Podhala.

Odbywający się od 2010 roku festiwal ma charakter przeglądu konkursowego i stanowi eliminacje do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju, do którego zakwalifikowane zostają najlepsze zespoły wyłonione przez Komisję Artystyczną.

Zespoły zgłaszane są w dwóch kategoriach wiekowych: 6-14 lat i 14-18 lat i rywalizują o główne trofea, statuetki złote, srebrne i brązowe kierpce. Zwycięskie grupy występują również na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem podczas koncertu Mali Górale.

Dotychczas laureatami „Złotych Kierpców” byli między innymi: „Zornica” z TCKiS Jutrzenka z Zakopanego, „Tatry” z Ratułowa, „Małe Regle” z Poronina, „Mali Śwarni” z Nowego Targu, „Mali Hamernicy” z Krakowa, „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej, „Majeranki” z Chabówki, „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej, „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej, „Mały Zbójnicek” z Zębu, „Zawaternik” z Leśnicy Gronia, „Mali Maniowanie” z Maniów.