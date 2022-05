Wędrującego po lesie niedźwiedzia brunatnego zarejestrowała wideopułapka na Babiej Górze w Beskidach. Przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul powiedział, że - sądząc po jasnej łatce na łopatce zwierzęcia - może to być Puszek, który zadomowił się w tym rejonie.

Park - zarejestrowany w ostatnim czasie film ze spacerującym niedźwiedziem - opublikował na swoim profilu facebookowym.

Babiogórski Park Narodowy to ostoja niedźwiedzia stanowiąca nie tylko sypialnię w okresie zimowego "gawrowania", ale również jest ważnym "węzłem komunikacyjnym" pomiędzy innymi obszarami występowania - napisali przyrodnicy.

Maciej Mażul powiedział, że przyrodnicy obserwują ślady i tropy misia. On tu cały czas krąży. Widać na filmie, że ma białą łatkę na łopatce, co wskazywałoby, że najprawdopodobniej jest to nasz sławetny Puszek, który się tu zadomowił. Wideopułapka uchwyciła go już, gdy był młody. Teraz ma około 8 lat - wskazał.

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. W naszym kraju jest pod całkowitą ochroną.

Babiogórski Park Narodowy obejmuje okolice najwyższej góry Beskidów - Babiej Góry (1725 m npm). W 1977 r. okolica ta uznana została przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery.