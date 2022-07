Wysoka temperatura dotarła pod Tatry. Na zakopiańskich Krupówkach można się ochłodzić pod kurtyną wodną. Dobrym sposobem na ochłodzenie jest też spacer tatrzańskimi dolinami albo wizyta w jaskini.

/ AA/ABACA / PAP

Na najbliższe dni w Zakopanem zapowiadana jest temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza. Na Krupówkach została zainstalowana kurtyna wodna, pod którą przechodzący deptakiem spacerowicze mogą się ochłodzić.

Dobrym sposobem na ochłodzenie się jest także spacer tatrzańskim i dolinami lub Drogą Pod Reglami, a nawet wizyta w jednej z tatrzańskich jaskiń - radzi przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Do tatrzańskich dolin można łatwo dotrzeć spacerem z Zakopanego. Będąc w okolicach Wielkiej Krokwi można wejść na stale zacienioną Drogę Pod Reglami, którą można dotrzeć na przykład do Doliny ku Dziurze, Doliny Strążyskiej, Doliny za Bramką czy Doliny Małej Łąki. Będąc w okolicy Kuźnic łatwo można dotrzeć do Doliny Jaworzynki, Doliny Kondratowej czy Doliny Olczyskiej – powiedział Zając.

Turyści szukający ochłody mogą także wybrać się do jednej z tatrzańskich jaskiń, w których panuje stała temperatura wynosząca około 7 stopni Celsjusza.

Stosunkowo łatwa w dotarciu i eksploracji jest niewielka jaskinia Dziura, do której można dostać się wędrując od Drogi pod Reglami przez Dolinę ku Dziurze. Popularne wśród turystów jaskinie znajdują się w Dolinie Kościeliskiej. Są to: Smocza Jama, Jaskinia Mylna, Raptawicka i Obłazowa. Do zwiedzenia tych jaskiń potrzebna jest m.in. latarka, ponieważ nie są wyposażone w sztuczne oświetlenie. Najbardziej popularna Jaskinia Mroźna jest obecnie nieczynna z powodu remontu ścieżki i wymiany sztucznego oświetlenia.