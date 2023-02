Przetarg na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej z Chabówki do Nowego Sącza, między Rabką Zaryte a Mszaną Dolną ogłosiła w piątek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodzi o budowę nowych torów wraz z elektryfikacją trasy oraz przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem. W ramach inwestycji w Mszanie Dolnej powstaną mosty nad rzekami Rabą i Mszanką.

Wizualizacja mostu kolejowego w Mszanie Dolnej / PKP PLK /

Inwestycja PLK S.A., sprawi, że po latach na linię kolejową 104 z Chabówki do Nowego Sącza wrócą pociągi.

Dzięki modernizacji odcinka Rabka Zaryte - Mszana Dolna mieszkańcy Mszany Dolnej już pod koniec 2025 roku będą mogli dojechać do Krakowa przez Chabówkę w czasie około godziny i 15 minut - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że po wybudowaniu nowej linii między Podłężem i Tymbarkiem czas przejazdu z tego miasteczka do stolicy Małopolski wyniesie ok. 40 minut.

Efektem tych działań będzie likwidacja wykluczenia komunikacyjnego Sądecczyzny. To - można powiedzieć - poszerzy krąg podkrakowskich miejscowości, biorąc pod uwagę czas dojazdu koleją do centrum miasta - ocenił minister.

Członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak poinformował, że ogłoszony w piątek przetarg dotyczy gruntownej przebudowy 10-km fragmentu linii kolejowej między Rabką Zaryte a Mszaną Dolną.

W zakresie prac znalazły się m.in. przebudowa przystanków osobowych i stacji. W Mszanie Dolnej oraz na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna, wybudowane zostaną nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Na peronach znajdą się wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Wsparciem w komunikacji dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających. Na stacji Mszana Dolna, dostępność dla wszystkich podróżnych zapewni dodatkowo budowa przejścia pod torami z windą.

To już trzecie postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji trasy nr 104 Chabówka - Nowy Sącz; wcześniej ogłoszono przetargi dotyczące odcinków: Chabówka - Rabka Zaryte oraz Klęczany - Nowy Sącz.

Według zapowiedzi PLK w drugim kwartale tego roku zaplanowano ogłoszenie kolejnego przetargu dla odcinka Limanowa - bocznica Klęczany.

Całe przedsięwzięcie nazywane ""Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.