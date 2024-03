"Najbliższe dziesięć dni to będzie apogeum kwitnienia krokusów na tatrzańskich halach" - powiedział Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Podkreślił, że prawdopodobnie "do pierwszej dekady kwietnia już krokusy przekwitną i pojawi się inna roślinność". TPN apeluje o to, aby - oglądając kwiaty - nie niszczyć ich.