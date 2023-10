5 lat więzienia grozi 34-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o kradzież gipsowej figury św. Antoniego z domu zakonnego w Piwnicznej-Zdroju w Małopolsce. Skradziony przedmiot policjanci odzyskali w

34-latek został zatrzymany przez policję / KMP Nowy Sącz /

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 października, w miejscowości Piwniczna-Zdrój (pow. nowosądecki, woj. małopolskie).

Dwie godziny po zgłoszeniu

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, "najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych ktoś wszedł do przedsionka budynku (domu zakonnego - red.) i ukradł gipsową figurę świętego Antoniego".

Zgłoszenie o kradzieży następnego dnia otrzymali funkcjonariusze z komisariatu w Piwnicznej-Zdroju. "Dzięki intensywnym czynnościom zaledwie 2 godziny po zgłoszeniu funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, a także odzyskali skradzioną figurę" - podaje KMP w Nowym Sączu.

Mundurowi podali, że podejrzanym jest 34-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Usłyszał on zarzut kradzieży, grozi mu za to do 5 lat więzienia.