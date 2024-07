Tatrzański Park Narodowy testuje kolejny bus elektryczny na drodze do Morskiego Oka. Ma on odciążyć konie wożące turystów do popularnego tatrzańskiego schroniska. Testy potrwają do 4 sierpnia.

Fot. EV Motors / Tatrzański Park Narodowy / Materiały prasowe Odciąży konie wożące turystów Tatrzański Park Narodowy testuje czwarty pojazd elektryczny na drodze do Morskiego Oka. Ma on odciążyć konie wożące turystów na tej trasie i transportować między innymi osoby niepełnosprawne.

Tym razem do testów trafił KingLong PEV6 SmartCity - pojazd o długości 6 metrów, który pomieści 22 pasażerów, w tym 12 na miejscach siedzących. Jest on przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Będzie jeździł rano "Celem testów jest weryfikacja możliwości transportowych autobusu PEV6 w specyficznych warunkach trasy na Morskie Oko. Ważny jest czas jazdy na jednym ładowaniu baterii oraz zachowanie na drodze w różnych warunkach pogodowych. Z uwagi na bardzo duży ruch turystyczny w ciągu dnia samochód będzie pojawiał się na drodze do Morskiego Oka przede wszystkim rano" - czytamy w komunikacie TPN-u. Testy pojazdu mają trwać do 4 sierpnia. Przyszłość transportu konnego

Testy elektrycznego autobusu były jednym z postulatów ze spotkania w sprawie przyszłości transportu konnego, które odbyło się 17 maja br. w siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. W rozmowach wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne środowiska.



Od 1 czerwca obowiązuje nowy regulamin przewozów konnych. Zgodnie z ustaleniami obniżony został limit osób na wozie - o dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. Po kursie zakończonym na Włosienicy konie odpoczywają godzinę zamiast dotychczasowych 20 minut. Zobacz również: Policyjni wodniacy uwolnili zaplątaną w linkę mewę

