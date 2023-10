Zakopane obchodzi 90-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji na Krupówkach została dziś otwarta wystawa pn. "Jak po Tatrach... chadzano". Można było na niej zobaczyć modę turystyczną, wydarzeniu towarzyszył pokaz mody.

Niezwykły pokaz w centrum Zakopanego / Maciej Pałahicki / RMF FM

Wystawa i pokaz mody pn. "Jak po Tatrach... chadzano" rozpoczęła się o godzinie 16:30 obok oczka wodnego na Krupówkach. Był to element programu Festiwalu im. Ewy i Macieja Berbeków "Inspirowane górami...", przypadł on w 90. rocznicę nadania praw miejskich Zakopanemu.

"W XIX wieku żadnej mody górskiej nie było"

Jak powiedział Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło, "na początku, w XIX wieku żadnej mody górskiej nie było".

Więc powiedzmy sobie szczerze, że ci, którzy spacerowali po Tatrach w towarzystwie górali, chodzili w strojach miejskich, czyli w meloniku, w białej koszuli, w marynarce, krawat, mucha, do tego zgrabna laseczka w dłoni do podpierania się w trudnych miejscach czy na wybojach ścieżki do Morskiego Oka - mówił.

Dodał, że "buty były takie, że się podeszwa potrafiła urwać, mody nie było".