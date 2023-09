Jak co roku w Rzeszowie odbył się Kongres PR, który zgromadził kilkuset uczestników z całego kraju. Przez dwa dni polscy PR-owcy zastanawiali się, jak funkcjonuje ich branża, co zrobić, żeby skrót "PR" kojarzył się pozytywnie, a nie negatywnie, jak to ma często miejsce w roku wyborczym 2023.

Zobacz reportaż z XXIII Kongresu Public Relations w Rzeszowie:

Brudny PR, czy brudni PR-owcy? Tak o kondycję branży pytał na jednym z wystąpień prof. Dr hab. Jerzy Olędzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba być szczerym, autentycznym, prawdziwym, bo tylko szczerość, autentyczność i prawda, wpisują się w to, co jest wartością Public Relations - mówi organizator Kongresu PR prof. Dariusz Tworzydło. Ten wybitny znawca branży potwierdza, że w gronie PR-owców, szczególnie w okresach przedwyborczych pojawiają się "ludzie na usługach polityków", którym zleca się "załatwianie brudnych i niewygodnych spraw". Wyeliminowanie z branży ludzi, którzy stosują nieetyczne praktyki bardzo by pomogło wizerunkowi PR w Polsce - dodaje Tworzydło.

Nadzieja w młodych - nadchodzi Generacja Z!

Chyba po raz pierwszy w długoletniej historii Kongresów PR na scenie pojawiło się tak dużo młodych prelegentów. Prawdziwą furorę zrobił występ dwójki laureatów światowego konkursu PR, który odbył się w Cannes. Ewa Grabek i Szymon Dziewięcki przekonują, że jeśli branża PR nie postawi na nową generację, to stanie się skansenem. W rozmowie z RMF FM dużo mówili o swojej generacji, o tym jak ciężko została doświadczona przez pandemię i wojnę w Ukrainie, a jednocześnie podkreślali jak wiele można zyskać rekrutując "Zetki" (młodych z Generacji Z) do pracy. Jeśli taki młody pracownik będzie miał świadomość, że jego praca jest ważna dla świata lub dla określonych idei, to będzie najlepszym i najbardziej oddanym pracownikiem. Poza tym ważna jest kreatywność, z którą młody pracownik przychodzi do firmy. Na pytanie o wybory i politykę, dwójka młodych prelegentów się ożywia. Oczywiście, że idziemy, poza tym w tych wyborach jak nigdy dotąd jest wielu kandydatów z Generacji Z - dodają.

Zrównoważona moda

Jedna z prezentacji wywołała szczególne emocje wśród uczestników. Monika Kamińska, właścicielka marki modowej, która aktywne wykorzystuje narzędzia PR do promowania swoich idei, apelowała o opamiętanie się. Rocznie 1 osoba wyrzuca średnio 11 kg tekstyliów, co roku w Europe wyrzuca się prawie 6 mln ton odpadów tekstylnych, tylko 5 proc. firm tekstylnych usiłuje produkować swoje wyroby w sposób zrównoważony, czyli ekologiczny. Mamy 3 typy włókien - naturalne, syntetyczne i sztuczne. Zrównoważona moda korzysta raczej z włókien naturalnych, poza tym pozyskuje je w sposób ekologiczny, produkuje, szyje w sposób etyczny i organizuje transport w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko. Tym markom zależy na tym, żeby ich ubrania były dobrej jakości i były użytkowane jak najdłużej. Sprawdzajcie metki ubrań, które kupujecie. Jeśli tam jest akryl lub poliester, to pomyślcie, czy chcecie na sobie mieć ładną bluzkę czy "ładny kawałek ropy naftowej - kończy rozmowę z RMF FM.

Skazani na Sztuczną Inteligencję

Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale to ludzie, którzy będą używać sztucznej inteligencji zastąpią tych, którzy jej nie będą używać - przekonuje Sebastian Bykowski, prezes PSMM Monitoring&More. Wykorzystanie AI pojawiło się w wielu wystąpieniach Kongresu PR w Rzeszowie. Korzystający ze Sztucznej inteligencji o 1/4 szybciej wykonują swoje zadania, a co najważniejsze o 40 proc. zwiększają jakość swoich usług konsultacyjnych. To rozsądek mówi nam, że trzeba wykorzystywać tę falę zmian jaką niesie AI - dodaje Bykowski.

Higiena cyfrowa

Higiena jamy ustnej, higiena rąk, to dla nas oczywistość, i tak samo powinno być z naszą higieną ...cyfrową - mówi Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Ilość ekranów, które nas otaczają, ilość źródeł informacji, natłok przekazów, to wszystko sprawia, że ten rodzaj higieny staje się coraz ważniejszy, szczególnie wśród dzieci. Ogranicz liczbę powiadomień - apeluje Magdalena Bigaj. Nasz mózg kocha ekrany i chciałby korzystać z nich non-stop, a ponieważ jest nieustannie "karmiony" i stymulowany powiadomieniami, więc chętnie nam serwuje tę dawkę przyjemności. Tak więc sam dźwięk powiadomienia lub widok smartfona już skłania mózg do sięgnięcia po kolejną "dawkę przyjemności". Dlatego warto pozbyć się większości powiadomień i odkładać w niewidocznym dla oka miejscu swoją komórkę, kiedy chcemy efektywnie i w skupieniu pracować. W tym przypadku biologia działa przeciwko nam. Mózg przeciążony informacjami ma problem z koncentracją oraz zatraca umiejętność tzw. pracy głębokiej - ostrzega specjalistka.

Kolejny Kongres Profesjonalistów Public Relations za rok, już po wszystkich wyborach w Polsce. Patronem redakcyjnym Kongresu była Grupa RMF.