Błysk fleszy i niekończące się pasmo spektakularnych pokazów - już za kilka dni rozpoczyna się New York Fashion Week. Silną reprezentację będzie tam mieć moda z Łodzi. To za sprawą projektu Polish Fashion Designers. W czasie wspólnego pokazu zaprezentuje się dziesięć polskich marek - wśród nich aż trzy - które na co dzień dostępne są w Łodzi.