20 nowych inwestycji powstało w Tarnowie oraz najbliższej okolicy od otwarcia punktu konsultacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego we wrześniu 2020 r. Ich łączna wartość to ponad 310 mln zł. Firmy te skorzystały ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie). Wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.



Jak przypomniał Łukasz Blacha z punktu konsultacyjnego KPT w Tarnowie, placówka ta rozpoczęła działalność we wrześniu 2020 roku, jako odpowiedź na duże zainteresowanie zgłaszane przez lokalne firmy. Punkt działa w każdy piątek w ramach Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości.



W ramach działalności Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości, oddelegowany ekspert KPT obsługuje przedsiębiorców z regionu tarnowskiego. Działalność punktu jest związana ze wsparciem, jakiego KPT udziela dla inwestorów w Małopolsce. Mowa o programie Polska Strefa Inwestycji, który funkcjonuje od czterech lat i zastąpił specjalne strefy ekonomiczne - wyjaśnił Blacha.



Według niego od otwarcia punktu wsparto przy wykorzystaniu programu Polskiej Strefy Inwestycji 20 przedsięwzięć w Tarnowie i najbliższej okolicy o łącznej wartości ponad 310 mln zł. W samym tym mieście z tej formy wsparcia skorzystało 11 firm.



Aktywność KPT w Tarnowie to nie tylko obsługa w samym punkcie, ale przede wszystkich spotkania w firmach, których odbyło się już ponad 80. To również konsultacje innych form wsparcia oferowanych przez KPT, jak i wsparcie w procesie automatyzacji i robotyzacji produkcji, konsultacje projektów inwestycyjnych, czy też doradztwo podatkowo-księgowe - wyjaśnił przedstawiciel punktu.



Duże zainteresowanie placówką w Tarnowie wśród lokalnych przedsiębiorców - wskazali przedstawiciele KPT - było inspiracją do otwarcia podobnego punktu w Nowym Sączu w listopadzie zeszłego roku. Służy on pomocą dla przedsiębiorców z powiatu nowosądeckiego, a także powiatów okolicznych: gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego.



Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.