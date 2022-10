Karnety dla narciarzy w nadchodzącym sezonie zimowym zdrożeją od 7 do 17 proc. Właśnie opublikowano cennik Tatry Super Ski - skipassu, który daje możliwość korzystania z 18 ośrodków należących do systemu wspólnej karty: 15 w Polsce i trzech na Słowacji.

Zdjecie ilustracyjne / Shutterstock

Już wcześniej operatorzy działający w branży narciarskiej mówili, że nadchodzący sezon, m.in. ze względu na drastyczną podwyżkę cen energii, nie będzie łatwy. Jednocześnie deklarowali, że zrobią wszystko, by nie zniechęcić narciarzy i by miłośnikom białego szaleństwa rosnące koszty nie dały się we znaki.

Nie chcemy zniechęcać do przyjazdu do nas. Natomiast będziemy mieli mniejsze zyski. Nie będą to zyski, które pozwolą na inwestycje czy jakieś większe remonty - mówili.

Tatry Super Ski właśnie opublikowało cennik na sezon 2022/23. W Polsce obowiązuje on w 15 stacjach narciarskich na terenie Białki Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzańskiej, Czarnej Góry, Jurgowa, Kluszkowców, Nowego Targu , Szczawnicy, Zakopanego, Suchego i Witowa a na Słowacji w Bachledowej Dolinie, Orawicy i Zdiarze.

W tzw. niskim sezonie, czyli do 24 grudnia 4-godzinny karnet normalny będzie kosztował 100 zł, a jednodniowy 125 zł. Ulgowe odpowiednio: 90 i 115 zł.

Za karnet w szczycie sezonu "TOP" - od 25 grudnia do 8 stycznia 2023 r. - zapłacimy:

150 zł za karnet normalny 4-godzinny i 140 zł za ulgowy

za karnet normalny i 140 zł za ulgowy 165 zł za karnet normalny dzienny i 155 zł za ulgowy

za karnet normalny i 155 zł za ulgowy 940 zł za karnet normalny tygodniowy i 870 zł za ulgowy

W sezonie wysokim - od 9 stycznia do 12 marca 2023 roku obowiązywać będą następujące ceny:

135 zł za karnet normalny 4-godzinny i 125 zł za ulgowy

za karnet normalny i 125 zł za ulgowy 155 zł za karnet normalny dzienny i 145 zł za ulgowy

za karnet normalny i 145 zł za ulgowy 870 zł za karnet normalny tygodniowy i 800 zł za ulgowy

Według zapowiedzi wkrótce ma się pojawić cennik karnetów pakietowych "karnet + basen".