Jedenasta edycja akcji Czyste Tatry zbliża się wielkimi krokami. W z nią nadchodzi kolejna odsłona Eko MeetUp - wielkiego spotkania z twórcami internetowymi.

Eko MeetUp już wkrótce w Zakopanem / Stowarzyszenie Czysta Polska / Materiały prasowe

Stowarzyszenie Czysta Polska i jego partner - Get Hero zaprosili młodych ludzi na pierwszy Eko MeetUp już w 2018 roku. W ekologicznym miasteczku na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem pojawili się wówczas znani twórcy internetowi, którzy zachęcali swoich fanów do wspólnego sprzątania szlaków i codziennej dbałości o środowisko naturalne. Rok później w Zakopanem padł rekord, bo na spotkanie z gwiazdami serwisów społecznościowych przybyło ponad 20 tysięcy młodych ludzi.

Stowarzyszenie Czysta Polska i jego partner - Get Hero zaprosili młodych ludzi na pierwszy Eko MeetUp już w 2018 roku / Stowarzyszenie Czysta Polska / Materiały prasowe

Doskonale pamiętam tę edycję - wspomina Rafał Sonik, współtwórca i ambasador akcji Czyste Tatry. To było największe spotkanie influencerów z fanami w 2019 roku. Wrażenie było fenomenalne, a satysfakcja nie do opisania. Nasze przesłanie dotarło do ponad 20 tysięcy młodych ludzi, którzy przyjechali do Zakopanego i milionów internautów, którzy śledzą profile swoich ulubionych twórców. Potem zatrzymała nas pandemia, ale wracamy do tradycji spotkań w tym roku i jestem przekonany, że znów zorganizujemy pod Tatrami wspaniałą lekcję ekologii - dodaje.

Eko MeetUp: Kto znajdzie się wśród gości?

Ze swoimi fanami, już 2 lipca, na Górnej Równie Krupowej spotkają się tacy twórcy jak: N3jxiom, Agata Sacewicz, Klatex, Marlena Sojka, Yoshi, Shiianah, czy Agu. O poranku wyruszą sprzątać szlaki, zachęcając do tego również swoich fanów. Po południu będą rozmawiać z nimi o tym, jak ważna jest troska o środowisko wyrażana w codziennych działaniach, czy wyborach konsumpcyjnych. Obok nich, w panelach dyskusyjnych wezmą udział aktywne w internecie działaczki na rzecz ochrony środowiska: Daria Rogowska (Ekocentryczka), Agnieszka Pocztarska (Czytamy Etykiety) oraz Angelika Chrapkiewicz-Gądek.

W ramach Czystych Tatr, na szlaki jak co roku wyruszy również znakomite grono ambasadorów. Wśród nich współtwórca akcji Rafał Sonik, Joanna Jabłczyńska, Marcin Daniec, Przemek Saleta, Adrianna Palka, Aleksandra Kuc, Mateusz Ligocki i Andrzej Polan, który dodatkowo będzie również gotować dla uczestników. Wszystkich będzie można spotkać w ekomiasteczku już w piątek 1 lipca, kiedy rozpocznie się wydarzenie. Dla młodszej części publiki wystąpi zespół Czereśnie, a dla wszystkich uczestników zagra Zakopower. Odbędą się pierwsze prelekcje i warsztaty, które rozgrzeją wolontariuszy przed sobotnim sprzątaniem.

Czyste Tatry to wielka akcja edukacyjna organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział 35 150 wolontariuszy, którzy znieśli z gór 6 719 kg śmieci.