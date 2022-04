Dwudniowe miasteczko edukacyjne w Zakopanem połączone z wielkim sprzątaniem szklaków Tatrzańskiego Parku Narodowego – tak wyglądać będzie tegoroczna, już 11. edycja Czystych Tatr. Po dwóch latach działań ograniczonych pandemią, jedno z największych wydarzeń ekologicznych w Polsce wraca do tradycji, by ponownie zagościć ze swoim wyjątkowym wydarzeniem na Górnej Równi Krupowej. Tym razem pod hasłem przewodnim „Zostaw dobry ślad”.

Największą wartością Czystych Tatr jest walor edukacyjny. Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wraz z wolontariuszami regularnie sprzątają szlaki, utrzymując na nich porządek. Zmobilizowanie do tego samego działania tysięcy ludzi z całej Polski w jeden, lipcowy weekend nie rozwiązuje problemu, ale tworzy przesłanie o wielkiej mocy, które w tym roku pofrunie ponad cały kraj już po raz jedenasty.

"Chcemy, by przekaz płynący z Czystych Tatr był pozytywny. Dość mamy już na co dzień negatywnych wiadomości i wskazywania palcem co jest źle. Dlatego odwracamy nasz komunikat i w pierwszy weekend lipca dajemy przykład całej Polsce. Chcemy pokazać, jak zostawić dobry ślad po naszej obecności w górach - czyli taki, którego nie widać w przyrodzie. Nawet najmniejsze akcje na rzecz środowiska mogą być tropem, za którym podążą inni" - mówi Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Dobry ślad w 11. edycji Czystych Tatr zostawią nie tylko tysiące wolontariuszy, którzy w sobotę 2 lipca wyruszą sprzątać szlaki, jak zawsze wyposażeni w worki, rękawiczki oraz charakterystyczne koszulki. W świadomości uczestników pozostanie również cenna wiedza teoretyczna i praktyczna, którą zdobędą podczas dwudniowego wydarzenia edukacyjnego. Po dwóch latach przerwy miasteczko ekologicznie, które zdążyliśmy pokochać przez pierwsze osiem edycji, stanie ponownie na Górnej Równi Krupowej.

Od piątkowego poranka czekać będzie tam na małych i dużych cała masa zajęć, konkursów, prelekcji, a każdy z tych elementów będzie niósł ze sobą spory ładunek wiedzy o ochronie Planety. Miasteczko zostanie podzielone na strefy: edukacji ekologicznej - z licznymi zajęciami praktycznymi i warsztatami, sportową - z grami i zabawami dla dzieci, gastronomiczną - serwującą kuchnię oraz specjały regionalnych wytwórców i opartą o lokalne produkty. Powstanie również uwielbiana przez młodzież strefa Eko MeetUp, w której znani i lubiani youtuberzy oraz influencerzy z spotkają się i porozmawiają o ekologii ze swoimi fanami.

Tradycyjnie nie zabraknie pola namiotowego oraz sceny, na której w sobotni wieczór 2 lipca odbędzie się wielki finał zbiórki śmieci oraz koncert, będący podziękowaniem dla wszystkich uczestników za trud włożony w nasz wspólny cel - ratowanie środowiska naturalnego przed kolejnymi zanieczyszczeniami i pozostawienie dobrego śladu w Tatrach.

Rejestracja wolontariuszy na 11. Czyste Tatry rozpoczyna się tradycyjnie w Dzień Ziemi, 22 kwietnia 2022 roku, za pośrednictwem strony Stowarzyszenia Czysta Polska.

Zapisy będą prowadzone również w pierwszym dniu akcji, w piątek 1 lipca na Górnej Równi Krupowej. Wkrótce organizatorzy zdradzą więcej szczegółów związanych z wydarzeniem, które w tym roku zapowiada się jako mocny i barwny punkt rozpoczynający sezon wakacyjny na południu Polski.

Czyste Tatry to wielka akcja edukacyjna organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział 35 150 wolontariuszy, którzy znieśli z gór 6 719kg śmieci.