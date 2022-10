Trwa koszmarna seria w Tatrach. W ciągu ostatnich dziesięciu dni po obu stronach granicy zginęło dziewięć osób, w tym pięć po stronie polskiej. Większość wypadków spowodowanych było przez nieodpowiednie wyposażenie lub brak odpowiednich umiejętności.

Ratownicy TOPR w czasie akcji / Grzegorz Momot / PAP

Warunki w Tatrach są bardzo trudne i dość nietypowe, jak na tę porę roku. W wysokich partiach gór od połowy września utrzymuje się pokrywa śnieżna.

Seria tragedii w Tatrach

Ratownicy TOPR odnaleźli w niedzielę w rejonie Przełęczy pod Chłopkiem w Tatrach Wysokich ciało poszukiwanego od soboty turysty. W piątek, 7 października, tak zwany zsuw śnieżny porwał turystę w rejonie Przełęczy Krzyżne w Tatrach Wysokich. Mężczyzna nie przeżył upadku z wysokości. Do kolejnej tragedii doszło w niedzielę na Rysach, gdzie zginął 30-letni mężczyzna, a w nocy z poniedziałku na wtorek również na Rysach zginęła turystka. W miniony piątek do śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci.

Ostatni okres obfitował w wypadki. Warunki temu sprzyjają. Po tym pierwszym opadzie śniegu góry są przykryte warstwą lodu i niewielką ilością śniegu. Poruszanie się w tych warunkach w wyższych partiach powoduje wypadki, których w ciągu 10 dni mieliśmy 50, z czego pięć śmiertelnych - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.

Przyczyny wypadków w górach

Jakie są przyczyny licznych śmiertelnych wypadków w Tatrach? Nierespektowanie sił przyrody i brak wyobraźni, sprzętu, umiejętności posługiwania się tym sprzętem - wskazuje ratownik TOPR.

Dla wielu turystów zgubna może być piękna pogoda na dole, która zdaje się zachęcać do górskich wycieczek.

Nie należy mylić pogody z warunkami, bo pogoda to jedno, a warunki to drugie - podkreśla Piotr Konopka. Przy takich warunkach, jakie są w tej chwili, najlepszą formą zwiedzania gór jest podziwianie ich od dołu, czyli albo oglądanie Tatr z pasm przyległych, z przepięknymi widokami zaśnieżonych gór, albo niezapuszczanie się w te wyższe partie, bo w niższych fragmentach Tatr jest mnóstwo pięknych zakątków, które akurat w takich warunkach bardzo dobrze nadają się do zwiedzania - podkreśla.