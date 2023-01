Mimo przewidywanych opadów śniegu w Tatrach w długi weekend będą bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej. Za to na naśnieżanych stokach w obszarach podgórskich śnieg powinien się utrzymać - powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W długi weekend w górach będzie padał śnieg, wiec można by się spodziewać, że poprawią się warunki do uprawiania turystyki. Niestety tak nie będzie - mówił Walijewski.



Jak wyjaśnił, mimo że w Tatrach na Kasprowym Wierchu warstwa śniegu sięga 50 cm, to jednak jest on bardzo mocno zmrożony. W wyniku topnienia, a następnie zamarzania powstała niebezpieczna skorupa, z którą nie będzie wiązał się świeży śnieg. Dlatego warunki do chodzenia po górach będą bardzo trudne.



Bez odpowiedniego przygotowania i wyposażenia nie należy w ogóle się wybierać na górskie szlaki - przestrzegł rzecznik IMGW.

Poruszanie się w takich warunkach, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (RAKÓW - NIE RACZKÓW, czekana, kasku, lawinowego ABC - detektora, sondy i łopaty) wraz z umiejętnością posługiwania się nim - dodaje zarząd Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Natomiast narciarze będą mieli więcej szczęścia. "Jest szansa, że temperatura w obszarach podgórskich będzie w nocy ujemna, a w dzień delikatnie na plusie: 1-2 st. Na naśnieżanych stokach powinna się utrzymać nawierzchnia pozwalająca na szusowanie" - powiedział Walijewski.